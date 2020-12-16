В бюджете не предусмотрели деньги на Архив национальной памяти

В Госбюджете на 2021 год не заложили средств на строительство Архива национальной памяти.

"Это означает, что реконструкция помещения на Пуховской, 7 в Киеве продолжает стоять на паузе с апреля 2020 года. 0 в бюджете 2021-го - это не приговор нашей институции. Мы продолжаем активно работать, создавать новые просветительские продукты и помогать вам находить информацию о репрессированных родственниках в архивах", - сообщил в Facebook директор архива Игорь Кулык.

Специалист добавил, что команда архива продолжает искать пути для восстановления реконструкции помещения. Ранее у учреждения забрали 57,6 млн грн в фонд борьбы с коронавирусом.

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Автор: Facebook Архив национальной памяти не получит средств из госбюджета

В июне 2019 года сообщали, что в Киеве появится отдельный архив документов советских спецслужб ЧК, НКВД и КГБ. Его должны были разместить в одном из помещений Национального банка по улице Пуховская, 7. В архив перевезли документы 1917-1991 годов. Когда именно должен был начать работу не сообщали. В Украине доступ к архивным материалам репрессивных органов в Украине гарантирован каждому гражданину. Чтобы получить эти документы, нужно только написать заявление или показать паспорт.