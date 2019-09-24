Иерарх УПЦ в США Даниил Зелинский нашел могилу полковника армии УНР Андрея Долуда в городе Куритиба, Бразилия.

Мужчина был командиром казачьего отряда имени Ивана Гонты Галицкой армии. Впоследствии командиром Яновской бригады УГА и начальником штаба Армии УНР. Принимал участие в Первом зимнем походе, рассказал в Facebook историк Андрей Ковалёв.

"В могиле Андрей Долуд похоронен вместе с женой Евгенией. За могилой ухаживает местная украинская семья Чайкив. Спасибо Владыке Даниилу за его важное дело и молитву в память великого украинца - Андрея Долуда. Спасибо семье Чайкив, которые заботятся о могиле семьи Долуда! Это очень важно для Украины и ее народа!" - говорит он.

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Автор: facebook.com/andriy.kovalov В Бразилии нашли могилу полковника армии УНР Андрея Долуда

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