В Бразилии нашли могилу полковника армии УНР

Иерарх УПЦ в США Даниил Зелинский нашел могилу полковника армии УНР Андрея Долуда в городе Куритиба, Бразилия.
Мужчина был командиром казачьего отряда имени Ивана Гонты Галицкой армии. Впоследствии командиром Яновской бригады УГА и начальником штаба Армии УНР. Принимал участие в Первом зимнем походе, рассказал в Facebook историк Андрей Ковалёв.
"В могиле Андрей Долуд похоронен вместе с женой Евгенией. За могилой ухаживает местная украинская семья Чайкив. Спасибо Владыке Даниилу за его важное дело и молитву в память великого украинца - Андрея Долуда. Спасибо семье Чайкив, которые заботятся о могиле семьи Долуда! Это очень важно для Украины и ее народа!" - говорит он.
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