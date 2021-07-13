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В Атлантический океан упал самолет

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В Атлантический океан упал самолет
Расследованием причин катастрофы рейса занялась Национальный совет по безопасности транспорта. Раскладка обломков рейса 800 Фото: National Transportation Safety Board

При невыясненных до конца причинам 17 июля 1996-го взорвался самолет, вылетевший рейсом TWA 800 из Нью-Йорка в Париж с 212 пассажирами и 18 членами экипажа на борту.

Авиалайнер Boeing 747-131 авиакомпании Trans World Airlines совершал плановый межконтинентальный рейс по маршруту Нью-Йорк-Париж-Рим. Самолетом управлял очень опытный экипаж.

Через 12 мин после взлета взорвался и упал в Атлантический океан в 13 км от штата Нью-Йорк. Погибли все, кто находился на его борту.

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Расследованием причин катастрофы рейса занялась Национальный совет по безопасности транспорта. Было сделано много предположений, что взрыв является терактом. ФБР начало параллельное расследование. Однако никаких доказательств теракта не найдено.

Причиной катастрофы стало самовольное занятие центрального топливного бака. Причиной возгорания стало замыкание проводов вне топливным баком. Взрыв произошел в днище самолета между кабиной пилотов и крылом, где образовалась огромная дыра. Шансов выжить у людей не было.

На острове Тенерифе на Канарских островах 25 апреля 1980-го самолет Boeing 727 британской авиакомпании Dan Air Services со 146 пассажирами на борту разбился при заходе на посадку. Все погибли.

Причиной катастрофы стало то, что командир воздушного судна, направил самолет в зону высокой местности. Этому способствовало недостаточное слежения за навигационным оборудованием и отсутствие необходимой помощи второго пилота. Самолет летел слишком низко.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
июля

В Атлантический океан упал самолет

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