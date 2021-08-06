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пятница, 06 августа 2021 17:24

В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
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В Государственный архив Волынской области передали 100-летние документы
Фото: Іванна Костюк
В Государственный архив Волынской области передали 100-летние документы
В Государственный архив Волынской области передали 100-летние документы
В Государственный архив Волынской области передали 100-летние документы
В Государственный архив Волынской области передали 100-летние документы

Жительница Луцка Иванна Костюк на чердаке своего дома обнаружила церковные документы, которым почти 100 лет. Их вели в церкви Святого великомученика Пантелеймона села Гнидава и в приписной церкве Преображения Господня села Черчици. Эти села вошли в состав Луцка. Передала находки в Государственный архив Волынской области.

"Мой дед из Кременецкого района Тернопольщины после окончаний духовной семинарии в Луцке получил приход - Гнидавскую церковь с хатой, была и еще одна. С середины 1950-х власти начали закрывать храмы, коммунисты жгли все документы. Деду дали участок на прежнем церковном дворе перед рекой Жидувкой - теперь Нагорная улица. Построил хату, а те церковные хаты забрали в собственность государства и заселили туда переселенцев из Польши. Он, видимо, успел вынести эти документы и спрятать на чердаке. Знали, что они там есть, видели, но пока дед был жив - не трогали. 13 лет назад умер. Недавно делала ремонт, полезла на чердак и нашла эти бумаги. Решила сдать в архив, чтобы внуки случайно не выкинули за ненадобностью", - рассказала Gazeta.ua Иванна Костюк.

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Среди документов больше метрических книг. В них регистрировали рождения, крещения, венчания и смерти.

"Найденные книги вели с 1922-го на украинском и польском. Ведь тогда украинские земли входили в состав Польши. Писались в церквях Черчицев, Кичкаревки, Омелян и Гнидавы. Кроме имен и фамилий зарегистрированных есть информация о семейном положении родителей и свидетелей, дававших согласие на брак. Большинство браков заключали с согласия родителей. За неграмотных обычно подписывался кто-то грамотный. В книге актов нашла венчание прабабушки с дедом мужа моей родной сестры. Они жили на Кичкаревке.

Есть и свидетельства от священников. Например, если невеста была местная, а мужчина из другого района. Священник оттуда писал, что он может жениться, никому другому не обещал, ничего не должен, принял таинство исповеди, причастия и препятствий для брака нет. Ставился штамп церкви и подпись священника", - говорит женщина.

Отдельно была тетрадь с регистрацией даты и причины смерти. Напротив людей, которые умирали в возрасте 60 лет и старше писали "старческая дряхлость".

Личный архив волынянина Михаила Чигрина из Австралии передали в фонд Волынского краеведческого музея.

Материалы жена Маша Галабурда-Чигрин недавно прислала представительнице Украинского института национальной памяти на Волыни, историку Лесе Бондарук.

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