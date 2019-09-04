В Андреевской церкви реставраторы наткнулись на неизвестный текст

Надпись на престоле рассказывает об освящении Андреевской церкви Фото: Facebook

В ходе реставрации престола Андреевской церкви в Киеве обнаружили неизвестную надпись. Она состоит из 13 строк и написана в XVIII в.

"Во время снятия медного с золочением и посеребрением оклада престола Андреевской церкви для плановой реставрации на каменном основании под ним были обнаружены 13 строк неизвестного текста - графити.

Большая часть текста, а именно 9 строк были по неизвестным причинам забелены, но не уничтожены. К этому времени о надписе не было никакого упоминания", - рассказывает в Facebook реставратор Вадим Кириленко.

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Мужчина отмечает, что во время раскрытия текста стало понятно, что в нем идет речь об освящении Андреевской церкви в день памяти святого Андрея Стратилата, которое состоялось 19 августа 1767

Андреевскую церковь построили 1754-го киевские строители под руководством российского архитектора Ивана Мичурина. Проект церкви создал итальянский архитектор Бартоломео Растрелли. Храм построен в стиле казацкого барокко. Европейский стиль называли "жемчужиной неправильной формы". Характерной чертой украинского барокко были грушевидные купола и классическая штукатурная побелка, на которой отсутствуют типичные для Западной Европы пышные украшения в виде завитков, треугольников и тому подобное.