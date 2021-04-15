Узнали, чем занимались женщины в Европе 11 тыс. лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 207
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 576
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1188
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 414
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1260
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 594
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 513
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
15
4
16
7
9
Как жила Венеция до появления туристов - фото XIX в.
Как жила Венеция до появления туристов - фото XIX в.
Люди заступились за панно, созданное в советское время
Люди заступились за панно, созданное в советское время
Каким было самое популярное туристическое место Австрии 130 лет назад
Каким было самое популярное туристическое место Австрии 130 лет назад
В захоронении погибшего в 1941 году солдата нашли медальон с его данными
В захоронении погибшего в 1941 году солдата нашли медальон с его данными
Как выглядел украинский замок, который сожгли россияне - подборка фото
Как выглядел украинский замок, который сожгли россияне - подборка фото
Видео
Все видео
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 576
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1188
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 621
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1260
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 9
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
четверг, 15 апреля 2021 15:56

Узнали, чем занимались женщины в Европе 11 тыс. лет назад

1 Комментировать
Узнали, чем занимались женщины в Европе 11 тыс. лет назад
Ученые проанализировали более 400 орудий труда Фото: catawiki.com

Ученые из Испании нашли доказательства существования разделения тяжелого труда между людьми мужского и женского пола в Европе в начале неолита.

Сначала проанализировали более 400 каменных орудий, обнаруженных в человеческих захоронениях. Зафиксировали микроскопические признаки износа, чтобы определить, как их использовали. Впоследствии провели изотопный и остеологический анализ найденных человеческих останков и установили пол, информирует rossaprimavera.

Исследование показало, что мужчин хоронили с каменными орудиями, которые использовали для охоты, обработки туш животных, работы с камнем и деревом и в качестве оружия. В погребения женщин клали орудия, которые использовали только для обработки шкур животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнейшее сплетенное человеком изделие

По словам ученых, это может доказать, что женщины рядом с мужчинами занимались тяжелым ручным трудом, а не были лишь "хранительницами домашнего очага". Также добавили, что мужская работа, связанная с охотой, резкой животных или даже межличностным насилием, могла служить сильным символическим акцентом для похоронных обрядов.

Ученые нашли свидетельства древней "консервации" пищи в пещере Кесем, недалеко от Тель-Авива, Израиль. Первобытные люди хранили продукты от порчи около 300 тыс. лет назад.

О методе рассказала профессор археологии римского Университета Ла Сапиенца Кристина Леморини, которая исследовала пещерные орудия труда. Для хранения продуктов люди использовали пепел от костров.

Золой засыпали мясо, собранные растения - преимущественно корешки и клубни, а также необработанные шкуры. Это позволяло сохранять их несколько месяцев в условиях жаркого климата и пищевого дефицита и потреблять в черный день. Ранее под золой пещеры находили остатки оленьих ног - так люди хранили и питательный костный мозг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Узнали, чем занимались женщины в Европе 11 тыс. лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Казнили украинского изобретателя

Украинские военные заняли важный город

Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 12987
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 12942
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 9729
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 49 Просмотров: 8388
Россия закрывает Керченский пролив
Россия закрывает Керченский пролив 1 Просмотров: 5823
История
Казнили украинского изобретателя
Казнили украинского изобретателя
 Просмотров: 351
Поменялись на водку - как в СССР появилась зарубежная газировка
Поменялись на водку - как в СССР появилась зарубежная газировка Просмотров: 468
Украинские военные заняли важный город
Украинские военные заняли важный город
 Просмотров: 306
Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд
Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд
 Просмотров: 297
Реконструировали облик мужчины и женщины, живших 700 лет назад
Реконструировали облик мужчины и женщины, живших 700 лет назад Просмотров: 513
Больше всего комментируют
49
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
6
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
4
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
Голосов: 49
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть