Узнали, чем занимались женщины в Европе 11 тыс. лет назад

Ученые проанализировали более 400 орудий труда Фото: catawiki.com

Ученые из Испании нашли доказательства существования разделения тяжелого труда между людьми мужского и женского пола в Европе в начале неолита.

Сначала проанализировали более 400 каменных орудий, обнаруженных в человеческих захоронениях. Зафиксировали микроскопические признаки износа, чтобы определить, как их использовали. Впоследствии провели изотопный и остеологический анализ найденных человеческих останков и установили пол, информирует rossaprimavera.

Исследование показало, что мужчин хоронили с каменными орудиями, которые использовали для охоты, обработки туш животных, работы с камнем и деревом и в качестве оружия. В погребения женщин клали орудия, которые использовали только для обработки шкур животных.

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По словам ученых, это может доказать, что женщины рядом с мужчинами занимались тяжелым ручным трудом, а не были лишь "хранительницами домашнего очага". Также добавили, что мужская работа, связанная с охотой, резкой животных или даже межличностным насилием, могла служить сильным символическим акцентом для похоронных обрядов.

Ученые нашли свидетельства древней "консервации" пищи в пещере Кесем, недалеко от Тель-Авива, Израиль. Первобытные люди хранили продукты от порчи около 300 тыс. лет назад. О методе рассказала профессор археологии римского Университета Ла Сапиенца Кристина Леморини, которая исследовала пещерные орудия труда. Для хранения продуктов люди использовали пепел от костров. Золой засыпали мясо, собранные растения - преимущественно корешки и клубни, а также необработанные шкуры. Это позволяло сохранять их несколько месяцев в условиях жаркого климата и пищевого дефицита и потреблять в черный день. Ранее под золой пещеры находили остатки оленьих ног - так люди хранили и питательный костный мозг.