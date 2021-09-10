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суббота, 11 сентября 2021 08:21

Установили памятник жертвам Голодомора

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Установили памятник жертвам Голодомора
Памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов расположен на Михайловской площади в Киеве у стен Михайловского Златоверхого монастыря. Фото: https://kyivregiontours.gov.ua

В Киеве 11 сентября 1993-го установили памятный знак жертвам Голодомора. Символизирует собой мать-хранительницу - символ Украины.

В марте 1993-го указом президента Украины Леонида Кравчука были определены общегосударственные мероприятия. В обращении Оргкомитета говорилось: "Важно, чтобы в каждой области, каждом районе, городе и селе нашем теперь независивом государствае мы почтили светлую память безвинно загубленных голодом людей. Упорядочение массовых захоронений замученных голодом, кладбищ, установление крестов, других памятных знаков, проведение в церквях и храмах молитв и панихид - то, что надо сделать".

Кресты жертвам Голодомора и памятники начали устанавливать во всех областях Украины.

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На Михайловской площади Киева торжественно открыли и освятили всеукраинский памятный мемориальный знак из гранита и бронзы. В центре Богоматери на просвет вырезан силуэт ребенка с широко разведенными руками. В верхней части стелы на камне высечена дать "1932,1933". К подножию памятного знака насыпан землю, привезенную из всех областей Украины и Автономной Республики Крым. Авторы памятного знака - художник Василий Перевальский и архитектор Николай Кислый.

Первый в мире памятник жертвам Голодомора открыли 23 октября 1983-го в Эдмонтоне в Канаде, по инициативе граждан украинского происхождения. Его автор - скульптор Людмила Темертей.

29 декабря 1932 Политбюро ЦК КП (б) У приняло постановление о вывозе всех имеющихся запасов зерна из украинских колхозов. Документ приняли под давлением направленного в Украине ЦК ВКП (б) Лазаря Кагановича. Он запугивал руководство областей и требовал усиления репрессий. Мероприятия проведены по постановлению обрекали население на голодную смерть.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
сентября

Установили памятник жертвам Голодомора

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