Установили памятник, который был спрятан 8 лет

Памятник Богдану Хмельницкому сначала должен быть многофигурных. Фото: Укринформ

В Киеве на Софийской площади 23 июля 1888 года был торжественно открыт памятник Богдану Хмельницкому. До этого он восемь лет пролежал уже отлитым. Не хватало средств на постамент.

Идея памятника Богдану Хмельницкому возникла еще в 1850-е годы. В 1870 году российский царь Александр ІІ позволил собирать средства на памятник украинскому гетману.

Киевляне не очень охотно жертвовали деньги. Было собрано всего 25 тыс. рублей. Автор эскиза памятника Михаил Микешин решил экономить. Он отказался от многих элементов многофигурной композиции. Не были отлиты барельефы "Битва под Збаражем", "Въезд войска Хмельницкого в Киев", скульптура поверженного поляка, композиция с кобзарем в образе Шевченко и многое другое. На памятник 25,6 тонны старой корабельной меди пожертвовало Морское ведомство, пишет "Укринформ".

В 1877 году была изготовлена ​​гипсовая модель. В 1879 году в Санкт-Петербурге композицию отлили из металла. В 1880 году ее привезли в Киев. Она еще восемь лет пролежала во дворе Старокиевской полицейского участка. Опять не хватало средств на постамент. В 1886 году Киевская городская управа отдала для памятника гранитные глыбы, которые остались от строительства опор Цепного моста.

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Монумент сначала хотели установить на Бессарабской площади. Ее должны были переименовать в площадь Хмельницкого. Киевская дума постановила, что памятник будет стоять перед Софийским собором.

Памятник Богдану Хмельницкому развернут спиной к Москве. Поворот скульптуры гетмана на 180° обойдется городскому бюджету в 700 тыс. грн.