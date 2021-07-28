Установили имена трети казненных в Бабьем Яру

Исследователи установили этничность и социальное положение погибших. Фото: УИНП

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" собрал имена трети погибших в Бабьем Яру.

Сейчас в списке 28 017 имен. Работники центра дополнили их информацией о месте рождения, проживания, работу и условия гибели, сообщает "Историческая правда".

Установили этническую и социальную принадлежность части погибших. Среди 28 тыс. известных жертв 24913 были евреями, 1003 - украинцами, 407 - русскими, 27 - белорусами, 22 - поляками, 9 - армянами, 7 - немцами, 6 - татарами, 4 - ромами, 9 - представителями других этносов. У 1610 лиц национальность не указали.

894 человека были подпольщиками, 902 - коммунистами и 127 - комсомольцами, 90 - украинскими националистами или их сторонниками, членами их семей. 35 были пациентами и врачами Павловской психиатрической больницы, еще 6 - пациентами без указания больницы.

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Работа продолжалась полтора года.

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" оцифровал более 1 млн документов. Они касаются периода оккупации Киева 1941-1943 годов, трагедии Бабьего Яра, переселение евреев в довоенное время. Их можно просмотреть в онлайн-архиве.