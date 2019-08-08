Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1125
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2403
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1935
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4140
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13212
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15282
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2880
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3420
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
12
16
7
11
7
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
Археологи показали торговый центр каменного века
Археологи показали торговый центр каменного века
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Видео
Все видео
Российские войска перешли границу Грузии
Российские войска перешли границу Грузии
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Исследователи показали находки из столицы скифов
Исследователи показали находки из столицы скифов
Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев
Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3053
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3726
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7497
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1296
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 12:20

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

  Комментировать

Украинский спортсмен-борец и чемпион мира Иван Поддубный умер от голода в г. Ейск, Краснодарского края России 8 августа 1949-го. После смерти мужчины власть обрекла его имя на забвение. Памятник соорудили только в 1950-х по ходатайству США. Его частично разрушили и выбили надпись "Хохол, Петлюровец".

Автор: picdeer.com
  Украинец Иван Поддубный был 6 кратным чемпионом мира по борьбе
Украинец Иван Поддубный был 6 кратным чемпионом мира по борьбе

Поддубный был 6-ти кратным чемпионом мира по борьбе. Выступал в Париже, Милане, Франкфурте, Нью-Йорке. Дебютом спортсмена стало выступление в Новороссийском цирке в Российской империи. В 1898-м Иван за несколько секунд положил на лопатки известного тогда гиганта - шведского бойца Андерсона. Публика решила, что он поддался, но украинец предложил матч-реванш. Швед сказал, что согласится только если Поддубный проигрывает. Иван принял предложение, но все равно положил его на лопатки. Публика была в восторге.

Впоследствии переезжает в Киев. Выступает силачом в цирке братьев Никитиных. Антропометрическая комиссия установила его данные: рост - 184 см., вес - 118 кг., бицепс - 44 см. За период с 1905 - 1909 украинец победил 3 чемпиона мира, нескольких чемпионов Европы и большинство чемпионов отдельных стран. Ему предлагали принять гражданство США, но мужчина отказался. Тогда сказали, что не выплатят все заработанные деньги, на что спортсмен ответил:

"Хотите их конфисковать - пожалуйста. Плевал я на ваши доллары. Украина мне гораздо дороже".

Борца уважали во всем мире, кроме его собственной родины - с 1922-го СССР. В 1930-х в государстве ввели паспорта, где фамилию мужчины записали как "Поддубный", а национальность - русский. Тогда он собственноручно зачеркнул это и написал - "Піддубний", українец. Конечно, такое не могло быть незамеченным агентурой НКВД. Его арестовывают и пытают электрошоком. Просят выдать все иностранные счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский борец едва не погиб на Европейских играх

После завершения спортивной карьеры в 1941-м жил в Ейске на берегу Азовского моря. Город оккупировали нацисты, однако мужчина отказался ехать в Германию для тренировки молодежи. Впоследствии с приходом Красной Армии его пытались арестовать за сотрудничество с немцами, однако отпустили. Не хватило доказательств. Остаток жизни борец находился в страшной нищете.

Незадолго до смерти говорил своему врачу-украинцу: "Это же когда, видимо, умру, то украдут "кацапы" у меня Піддубного, а скажут, что был "Поддубный". Разве нет?". Мужчина был прав.

Умер несколько не дожив до 78-летия. В его спальне нашли незаконченное письмо, адресованное тогдашнему заместителю председателя Совета Министров СССР Климу Ворошилову: "Климент Ефремович, мне почти 78 лет. Вспомните мои заслуги перед страной. Вы сами называли меня национальным героем, а теперь забыли. Прошу одного: закрепите меня в столовую воинской части, чтобы я хоть иногда ел горячее".

Из Москвы пришло письмо "похоронить с почестями". В последний путь чемпиона провожали тысячи людей, при этом помогали ему в нищете единицы. Мужчину похоронили за оградой кладбища, как самоубийцу и на памятнике написали "Русский богатырь". За несколько лет память о нем почти уничтожили, вскоре на памятнике вычеканят "Хохол-петлюровец". Сегодня в Украине пытаются возродить славу выдающегося спортсмена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беленюка назвали русским

Автор: wikipedia
  Могила Ивана Поддубного находится в Ейске, Российской Федерации
Могила Ивана Поддубного находится в Ейске, Российской Федерации

В честь 145-летия со дня рождения легендарного силача Ивана Поддубного состоялись соревнования по армреслингу, греко-римской борьбе и гиревому спорту. На Всеукраинский праздник в селе Красеновка Чернобаевского района Черкасской области 20 августа приехали около 2 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 41919
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 33534
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 32562
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 27739
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 5 Просмотров: 22951
История
Принесенные в жертву овцы и ювелирные украшения - раскопали захоронения женщин-воинов
Принесенные в жертву овцы и ювелирные украшения - раскопали захоронения женщин-воинов Просмотров: 1089
Польша вернула часть территорий украинцам
Польша вернула часть территорий украинцам
 Просмотров: 1035
За колоски расстреливали на поле
За колоски расстреливали на поле
 Просмотров: 414
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
12
 Просмотров: 8235
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
16
 Просмотров: 8271
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
3
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Голосов: 778
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua