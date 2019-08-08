Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Украинский спортсмен-борец и чемпион мира Иван Поддубный умер от голода в г. Ейск, Краснодарского края России 8 августа 1949-го. После смерти мужчины власть обрекла его имя на забвение. Памятник соорудили только в 1950-х по ходатайству США. Его частично разрушили и выбили надпись "Хохол, Петлюровец".

Автор: picdeer.com Украинец Иван Поддубный был 6 кратным чемпионом мира по борьбе

Поддубный был 6-ти кратным чемпионом мира по борьбе. Выступал в Париже, Милане, Франкфурте, Нью-Йорке. Дебютом спортсмена стало выступление в Новороссийском цирке в Российской империи. В 1898-м Иван за несколько секунд положил на лопатки известного тогда гиганта - шведского бойца Андерсона. Публика решила, что он поддался, но украинец предложил матч-реванш. Швед сказал, что согласится только если Поддубный проигрывает. Иван принял предложение, но все равно положил его на лопатки. Публика была в восторге.

Впоследствии переезжает в Киев. Выступает силачом в цирке братьев Никитиных. Антропометрическая комиссия установила его данные: рост - 184 см., вес - 118 кг., бицепс - 44 см. За период с 1905 - 1909 украинец победил 3 чемпиона мира, нескольких чемпионов Европы и большинство чемпионов отдельных стран. Ему предлагали принять гражданство США, но мужчина отказался. Тогда сказали, что не выплатят все заработанные деньги, на что спортсмен ответил:

"Хотите их конфисковать - пожалуйста. Плевал я на ваши доллары. Украина мне гораздо дороже".

Борца уважали во всем мире, кроме его собственной родины - с 1922-го СССР. В 1930-х в государстве ввели паспорта, где фамилию мужчины записали как "Поддубный", а национальность - русский. Тогда он собственноручно зачеркнул это и написал - "Піддубний", українец. Конечно, такое не могло быть незамеченным агентурой НКВД. Его арестовывают и пытают электрошоком. Просят выдать все иностранные счета.

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После завершения спортивной карьеры в 1941-м жил в Ейске на берегу Азовского моря. Город оккупировали нацисты, однако мужчина отказался ехать в Германию для тренировки молодежи. Впоследствии с приходом Красной Армии его пытались арестовать за сотрудничество с немцами, однако отпустили. Не хватило доказательств. Остаток жизни борец находился в страшной нищете.

Незадолго до смерти говорил своему врачу-украинцу: "Это же когда, видимо, умру, то украдут "кацапы" у меня Піддубного, а скажут, что был "Поддубный". Разве нет?". Мужчина был прав.

Умер несколько не дожив до 78-летия. В его спальне нашли незаконченное письмо, адресованное тогдашнему заместителю председателя Совета Министров СССР Климу Ворошилову: "Климент Ефремович, мне почти 78 лет. Вспомните мои заслуги перед страной. Вы сами называли меня национальным героем, а теперь забыли. Прошу одного: закрепите меня в столовую воинской части, чтобы я хоть иногда ел горячее".

Из Москвы пришло письмо "похоронить с почестями". В последний путь чемпиона провожали тысячи людей, при этом помогали ему в нищете единицы. Мужчину похоронили за оградой кладбища, как самоубийцу и на памятнике написали "Русский богатырь". За несколько лет память о нем почти уничтожили, вскоре на памятнике вычеканят "Хохол-петлюровец". Сегодня в Украине пытаются возродить славу выдающегося спортсмена.

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Автор: wikipedia Могила Ивана Поддубного находится в Ейске, Российской Федерации

В честь 145-летия со дня рождения легендарного силача Ивана Поддубного состоялись соревнования по армреслингу, греко-римской борьбе и гиревому спорту. На Всеукраинский праздник в селе Красеновка Чернобаевского района Черкасской области 20 августа приехали около 2 тысяч человек.