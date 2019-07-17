Умер последний казацкий атаман

После ликвидации Запорожской Сечи войсками императрицы Екатерины II в 1775-м значительная часть казаков перешла Дунай и поселилась в турецких владениях. Османская империя использовала казаков в подавлении восстаний покоренных народов, в частности православных греков. Казаки не хотели этого, но вынуждены были подчиняться. 1827-го Гладкого избрали атаманом всех запорожцев и двухбунчужным пашой.
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За измену атамана турки уничтожили Задунайскую Сечь. Тогда Гладкий поселил остатки казаков на побережье Азовского моря. С тех пор поселение называлось Азовским казачьим войском.
Российская и Османская империи заключили Бухарестский мирный договор 28 мая 1812-го. Согласно ему Бессарабия вошла в состав России. Документ подытожил русско-турецкую войну, которая продолжалась с 1806-го. Причиной конфликта стала борьба за Дунайские княжества: Молдавию и Валахию.
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