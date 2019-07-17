Умер последний казацкий атаман

Последний кошевой атаман Задунайской Сечиумер в г. Александровск - теперь Запорожье. Похоронен на дворянском Филипповском кладбище. Могилу уничтожили в СССР в 50-х гг. XX в.

После ликвидации Запорожской Сечи войсками императрицы Екатерины II в 1775-м значительная часть казаков перешла Дунай и поселилась в турецких владениях. Османская империя использовала казаков в подавлении восстаний покоренных народов, в частности православных греков. Казаки не хотели этого, но вынуждены были подчиняться. 1827-го Гладкого избрали атаманом всех запорожцев и двухбунчужным пашой.