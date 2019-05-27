Армія Російської імперії воювала з турками за придунайські землі у 1806-1812 роках Фото: eadaily.com

Российская и Османская империи заключили Бухарестский мирный договор 28 мая 1812-го. Согласно ему Бессарабия вошла в состав России.

Документ подытожил русско-турецкую войну, которая продолжалась с 1806-го. Причиной конфликта стала борьба за Дунайские княжества: Молдавию и Валахию.

Войска Российской империи захватывают крепости Измаил, Исакча, Тулча. 1811-го основные силы турок окружены и разбиты. При посредничестве фельдмаршала Михаила Кутузова заключается мир.

"Лучезарная Порта Оттоманская отступает и отдает российскому императорскому двору земли, расположенные на левом берегу Прута с крепостями, городами, поселениями и жилыми сооружениями; середина же реки Прут будет границей между обеими высокими империями", - говорится в договоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев призвали вернуться в состав Польши

После войны украинские казаки активно колонизируют Буджак. С этого времени становятся государственными крестьянами и свободными поселенцами.

Бессарабия - область в Восточной Европе, известная картографам с конца XV в. Большинство земель Бессарабии принадлежат современной Молдове - вдоль Днестра. Остальные - Черновицкая и Одесская области Украины.

236 лет назад состоялась первая аннексия Крыма. В 1783 году указом Екатерины II полуостров впервые присоединили к России, мол, "решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и Кубанскую сторону". Официально он был объявлен 9 июля и через полгода признан Османской империей, бывшим сюзереном Крымского ханства. Автор манифеста князь Потемкин получил титул Таврического.