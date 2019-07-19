Украшения и жернова из вулканического камня - археологи показали находки

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В Новгороде-Северском Черниговской области археологи показали свои находки.

Исследователи обнаружили пряслица, керамическую и стеклянную посуду и ее элементы, часть жернова из кавказского вулканического туфа, женские украшения из сплавов меди и серебра, сообщает Новгород-Северский городской совет в Facebook.

Археологи Елена Черненко и Иван Кедун исследуют территорию города. Проводят раскопки в местах, где существовали поселения в XII и XVII-XVIII веках. Это доказывает, что город не сгорел во время монгольского нашествия.

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В будущем исследователи планируют в июле делать летнюю археологическую школу с мастер-классами и обучением желающих.

Волонтеры фонда "Археология" раскопали неограбленный античный склеп недалеко от поселка Яковенково на Керченском полуострове. По данным специалистов, в каменном сооружении похоронили 12 человек. Подобные могилы принадлежали представителям одной семьи или рода, которых хоронили в течение многих лет.