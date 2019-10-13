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воскресенье, 13 октября 2019 23:13

Украшения и оружие - археологи наткнулись на древние захоронения
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На Полтавщине проводят раскопки
Фото: galinfo.com.ua
На Полтавщине проводят раскопки
На Полтавщине проводят раскопки
На Полтавщине проводят раскопки
На Полтавщине проводят раскопки

В зоне реконструкции автомобильной дороги М-03 на участке между Полтавой и Чутово проходят археологические раскопки.

Возле с. Новофедоровка археологи обнаружили древние захоронения, сообщает "Рятівна археологічна служба".

В одном из небольших курганов нашли большое количество обломков изделий из кремня. В другом обнаружили групповое захоронение конца III - начала II тыс до н.э. Умершие могли быть членами одной семьи. С мужчиной был каменный топор, что было символом власти. Женщина имела бронзовый височное кольцо, а ребенок - богатое ожерелье из бусин и амулетов из клыков собаки или волка.

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Неподалеку обнаружили две небольшие ямы. В одной из которых было захоронение ребенка с скребком в голове, а в другой только горшок, без погребения.

Археологов заинтересовало захоронение ингульской катакомбной культуры (первая половина II тыс. До н.э.). Вместе с ним обнаружили на деревянном блюде толченую минеральную посыпку чёрного цвета, внутрь которой положили две кости.

Археологи раскопали древнюю крепость в степи возле села Республиканец на Херсонщине. Регион известен господством скифов-кочевников, однако те не строили каменных фортов.

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