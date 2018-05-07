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понедельник, 07 мая 2018 12:15

Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана

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Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Грегор Разумовский подарил музею уникальный документ. Фото: ТСН

Украину посетил историк Грегор Разумовский - потомок последнего гетмана Кирилла Разумовского.

Он подарил музею в Батурине оригинал универсала 1763 года из семейной коллекции. Документ предоставляет чин сотника Стефану Лукомскому, сообщает ТСН.

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Предок Грегора, один из сыновей Кирилла Разумовского, бежал в Австрию от политических преследований в России. Грегор Разумовский сейчас живет в Вене.

Мужчина осмотрел исторические места Черниговщины и попробовал киевскую выпечку в столице.

Автор крупнейшего в Польше генеалогического списка Ежи Марек Минаковський исследовал, что среди предков братьев Качиньских есть основатель польского государства Миешко I, пишет польская газета Dziennik.

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мая

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