Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана

Украину посетил историк Грегор Разумовский - потомок последнего гетмана Кирилла Разумовского.
Он подарил музею в Батурине оригинал универсала 1763 года из семейной коллекции. Документ предоставляет чин сотника Стефану Лукомскому, сообщает ТСН.
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Предок Грегора, один из сыновей Кирилла Разумовского, бежал в Австрию от политических преследований в России. Грегор Разумовский сейчас живет в Вене.
Мужчина осмотрел исторические места Черниговщины и попробовал киевскую выпечку в столице.
Автор крупнейшего в Польше генеалогического списка Ежи Марек Минаковський исследовал, что среди предков братьев Качиньских есть основатель польского государства Миешко I, пишет польская газета Dziennik.
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