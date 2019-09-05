Украинское правописание приблизили к русскому

5 сентября 1933-го в УССР провели реформу правописания. Таким образом украинский язык попытались приблизить к русскому.
В 1928-м официальным и унифицированным для всей Украины стало "харьковское" правописание. Его признали языковеды из всех украинских земель.
В начале 1930-х в РСФСР началась русификация. Репрессиями против украиньких деятелей руководил советский управленец Павел Постышев. Он объявил борьбу с националистами. Заявил, что украинский пытались отдалить от русского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николай Скрипник застрелился со словами "Так надо" - 145 со дня рождения автора украинского правописания
В 1933-м комиссия под руководством партийного функционера Андрея Хвыли переработала правописанию норму.
#ЦейДень 5.9.1933 - нова хвиля тотального зросійщення, на зміну українського правопису 1928 року постановою схвалено новий проросійський правопис 1933 року pic.twitter.com/6wqDBT9O8G— History Ukraine (@History_Ukraine) September 5, 2019
Постановление правительства УССР об украинизации приняли 1 августа 1923-го. Она была частью политики коренизации, которую приняли на XII съезде Компартии большевиков в апреле 1923-го. Предусматривала привлечение коренного населения к управлению республиками и предоставляла официальный статус их языкам. Политика предусматривала усиление влияния Коммунистической партии в различных республиках.
Комментарии