Украинский остров хотели признать скалой

Остров Змеиный известен мореплавателям давно. Остре в 1896 году. Литография, Вена 1896-го

В Международном суде Гааги 3 февраля 2009-го закончился процесс "Румыния против Украины" по статусу украинского острова Змеиный.

Остров Змеиный расположен в северо-западной части Черного моря. Румыния и Украина в 1997-м подписали соглашение, где говорилось, что остров Змеиный принадлежит последнему. Длина украинской части побережья Черного моря составляет 1058 км, румынской – 258 км.

В 2001 году неподалеку от острова обнаружили запасы нефти и газа. Это стало поводом для дипломатического спора между Украиной и Румынией по разграничению территориальных вод и экономическим зонам в этом районе.

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В 2004 году Румыния подала иск в Международный Суд в Гааге по поводу того, считать ли остров Змеиный островом или скалой. Это оказывает большое влияние на схему разграничения континентального шельфа в данном районе. Международный Суд 4 года изучал процесс по острову. Если бы остров сочли скалой, то большая часть шельфа отошла бы Румынии, в противном случае — Украине.

Суд постановил, что остров Змеиный был признан островом. Однако признание не позволило Украине полностью выиграть дело. Эту территорию суд не признал крайней точкой прибрежной линии Украины. Остров фактически наделили правами скалы. Поэтому предложенное распределение шельфа в пропорции 3:1 в пользу Украины не было утверждено. Суд определил другую пропорцию 2,1:1. Исследований шельфа из-за спора между странами не проводились. Поэтому точно никто не знает, сколько там нефти и газа.

Россия начала строительство плотины в Керченском проливе от Таманского полуострова в направлении города Керчь к украинскому острову Тузла 29 сентября 2003 года. Административно Тузла площадью 3 кв. км принадлежала Керченскому городскому совету. Правительство Украины расценило строительство плотины как посягательство на суверенитет государства.