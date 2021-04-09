Украинский город взяли в осаду

Крепость Полтавы служила базой московском войске и имела большие запасы всего необходимого. На фото реконструкция части. Фото: Владимир Белецкий

Шведские войска Карла XII 12 апреля 1709-го подошли к стенам Полтавы. Началась осада Полтавы.

1700-го Россия и ее союзники Польша и Саксония объявили войну Швеции. Хотели захватить шведские территории на побережье Балтийского моря. Шведы получили Львов, но под властью Ивана Мазепы осталась Волынь и Киевщина.

Мазепа формально поддерживал царя Петра I и Московское царство в Северной войне со Шведской империей. Однако в надежде обрести независимость Украины, перешел с войском запорожским на сторону шведского короля Карла XII. Петр приказал главнокомандующему русскими войсками в Украине сравнить гетманскую столицу Батурин с землей.

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Карл XII решил вести свою армию на Москву через Харьков и Белгород. Стратегическое значение для шведского войска мало овладение Полтавой. Его собственное войско было сильно ослабленным зимней войной. Гарнизон полтавской крепости состоял из 4 тыс. московских воинов, подкрепленных 2 тыс. казаков.

Крепость служила базой московскому войску и имела большие запасы всего необходимого. Также они заранее починили крепость. Наряду с продуктами шведам не хватало пороха для пушек и мушкетов. Осаду проводили только в полсилы.

27 июня под Полтавой произошло одно из самых значительных баталий Северной войны. В битве сошлись шведские войска и русская армия. Последние выиграли. После Полтавской битвы шведы сняли осаду. Остатки шведской армии отступили на юг к Днепру. Большинство из них там была захвачена в плен.

Русская православная церковь 23 ноября 1708-го предала анафеме -церковному проклятию гетмана Ивана Мазепу (1639-1709), украинского политического и военного деятеля, дипломата, гетмана Войска Запорожского.