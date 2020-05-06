Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников

100 лет назад закончился Первый зимний поход. Фото: muzejunr.io.ua

6 мая 1920 года закончился Первый Зимний поход войск УНР.

В конце ноября 1919 года армия оказалась в "треугольнике смерти" между городами Любар, Чорторыя и Мирополь на Житомирщине. Их окружали войска Красной, белогвардейской Добровольческой и польской армии. Украинские части страдали от эпидемии тифа.

6 декабря 1919 года на военном совещании в Новой Чертории в Любарскому р-не Житомирской обл. решили осуществить боеспособными частями армии УНР партизанский рейд по тылам деникинцев.

В походе приняло участие около 5 тыс. человек. Боевой состав частей насчитывал 2 тыс. штыков, 1 тыс. сабель и 14 орудий. 50% общего количества составляли штабы частей, нестроевые части и обозы.

6 декабря 1919 армия прорвалась на территорию, которую контролировали белогвардейцы. Людей разделили на четыре сборные группы: Киевскую, Запорожскую, Волынскую и 3-ю стрелковую дивизию. В каждой было меньше тысячи солдат. Правительство УНР находился в Польше, связи с ним не было. Войскам помогало местное население.

Через 20 дней почти весь состав 3-й стрелковой дивизии погиб в схватке с белогвардейцами. В конце января 1920-го решили переходить в тылы Красной армии.

Войскам было приказано избегать прямых столкновений. Материальное положение украинский было плохим. Главной задачей кампании была информационная кампания среди населения.

"На площадях, рынках, в трактирах, во дворах и по домам старшина, казаки, члены правительства, каждый по своей силе и пониманию, проводили информационно-агитационную деятельность", - вспоминал генерал-хорунжий Михаил Емельянович-Павленко.

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К армии УНР присоединялись повстанческие атаманы. Войска во время похода прошли 2500 км, провели более 50 успешных боев. Прошли территориями современных Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областей.

Во время похода украинцам удалось сохранить армию, которой грозило полное уничтожение.

28 апреля 1919 в Ровно атаман Владимир Оскилко, командующий Северо-Западного антибольшевистского фронта, попытался совершить переворот против Директории УНР. Во временной столице УНР он арестовал социалистическое правительство во главе с Борисом Мартосом.