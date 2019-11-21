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четверг, 21 ноября 2019 13:08

Украинские военные пересекли границу

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Украинские военные пересекли границу
Войска Украинской Народной Республики отступили на территорию Польши под ударами большевиков Фото: ukrinform

Более 25 тыс. воинов и руководство УНР перешли реку Збруч и вступили на территорию Польши 21 ноября 1920-го. Этот дань считают последним днем ​​существования УНР как государственного образования на территории Украины.

Тогда продолжалась польско-советская война. Украинцы выступали союзниками поляков. По Варшавским соглашениям те обязались признать независимость УНР в обмен на отречение Директории от Западноукраинских земель.

Сначала, украинско-польские части проводили успешные бои с большевиками. Ненадолго им удалось захватить даже Киев. Но уже к августу 1920-го основные силы союзников были вытеснены на Правобережье, а решающая битва происходила уже под Варшавой.

8 ноября 1920-го в Каменце-Подольском состоялось государственное совещание с участием Симона Петлюры. Участники издали универсал, в котором призвали украинцев к "последнему бою". А уже на следующий день поляки вышли из Варшавского договора и заключили с большевиками предварительное перемирие. Границы между УССР и Польшей были установлены рекой Збруч.

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10 ноября красная армия нанесла неожиданные молниеносные удары по украинцам, которые остались без союзников. Они оставили Каменец и отошли к Волочиску - теперь Хмельницкой области. Там поляки позволили остаткам армии УНР перейти на территорию Польши. Все военные были интернированы в польских лагерях.

В марте 1921 года в Риге Польша подписала Рижский мирный договор с РСФСР и УССР. В нем польская сторона признала Советскую Украину. В конце года украинские воины отправились в последний отчаянный Второй зимний поход.

Варшавская битва началась 13 августа 1920-го. Польские войска нанесли поражение Советской России. Помогали полякам войска УНР. Битва также известная как "Чудо на Висле".

В захвате Варшавы большевики видели возможность распространения "пролетарской революции" на запад.

"Через труп белой Польши лежит путь к пожару мировой революции. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На запад!" - говорилось в приказе командующего фронтом генерала Михаила Тухачевского.

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21
ноября

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