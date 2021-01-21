Украинцы вышли на трассы, чтобы отметить соборность

Украинцы впервые сформировали "живую цепь" ко Дню Соборности Украины Фото: istpravda.com.ua

21 января 1990 года ко дню провозглашения Соборности Украины миллионы украинцев впервые провели акцию "Українська хвиля". Взялись за руки и создали "живую цепь" от Львова до Киева, символизирующую единство западных и восточных земель.

Акция стала одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе. Ее организатором выступил Народный Рух Украины за перестройку. Идею позаимствовали в Прибалтийских странах. Именно там 23 августа, на 50-ю годовщину подписания советско-германского пакта о ненападении и тайного разделения сфер влияния в Европе, образовали "живую цепь" от Таллина через Ригу до Вильнюса. Ту акцию назвали "Балтийский путь". Люди держались за руки несколько минут и чествовали жертв советского тоталитарного режима.

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Украинская акция длилась более часа. За пределы населенных пунктов на участки маршрута участников перевозили автобусами. Кто мог доезжал личным автомобилем или добирался пешком. Люди брали с собой национальные флаги, самодельные плакаты и свечи.

Основа цепи начиналась в городе Стрый на Львовщине. От нее простирались еще 2 "цепи" к Ивано-Франковску, который был столицей ЗУНР 1919 года, и на Закарпатье. Общая длина живой цепи до Киева составляла почти 700 км.

Больше всего желающих присоединиться к акции было в больших городах. В столице люди даже стояли в несколько рядов. Кто не поместился в линию, брались за руки и устраивали символическую "ходу единения" вдоль выстроенных в шеренгу.

По разным оценкам, в акции приняли участие от 400 тыс. до 3 млн человек. Она завершилась большим митингом на Софийской площади. Акция стала свидетельством того, что украинцы преодолели страх перед коммунистическим режимом.

Все, что было связано с Актом Объединения в СССР, пытались уничтожить. Первые масштабные празднования Дня Соборности состоялись на съезде Всенародного собрания в Хусте на Закарпатье 22 января 1939-го. В манифестации приняли участие более 30 тысяч человек. Идея соборности Украины была ключевой для Украинской повстанческой армии и национальных движений 1980 годов.