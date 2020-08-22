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воскресенье, 23 августа 2020 08:20

"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса

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&quot;Балтийский путь&quot; внесли в Книгу рекордов Гиннеса
Жители Литвы, Латвии и Эстонии, держась за руки, объединились в живую цепь Фото Jaan Künnap

560 км "живой цепи" образовали жители Литвы, Латвии и Эстонии 23 августа 1989-го. Почти 2 млн человек взялись за руки вдоль трасс между столицами Вильнюсом, Ригой и Таллинном. Акцию назвали "Балтийский путь".

Балтийцы хотели напомнить об оккупации Советским Союзом. В тот день 1939-го СССР и Германия подписали тайный договор о разделе сфер влияния в Европе. Это был мирный протест против раздела Европы и оккупации Балтийских стран, против преступления, совершенного 1939 руководством сталинского СССР и гитлеровской Германии. Тогда они подписали секретный протокол, известный как Пакт Молотова - Риббентропа. Участники акции ставили целью привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям, от которых пострадали страны Балтии.

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В акции приняли участие балтийцы, которые были вынуждены эмигрировать, вместе с теми балтийцами, которые остались на родине. Акция проводилась в память жертв заговора нацистов и коммунистов: почтили погибших на войне; убитых в нацистских и коммунистических концлагерях. Тех, кого сломали физически и духовно. Акция стала доказательством того, что даже после полувека лжи истина может быть возрождена и победить.

"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в истории живую цепь и в прелик мировой памяти ЮНЕСКО. Организацией занималась инициативная группа "Саюдиса" - литовского движения за перестройку.

23 марта 1990-го в Литву вводят советские танки и спецподразделение "Альфа". Они захватывают высшую партийную школу и городской комитет Компартии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
23
августа

"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса

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