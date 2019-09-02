Украинцы отбили нападение

2 сентября 1621 началась Хотинская битва. Фото: Википедия

2 сентября 1621 под Хотином началась битва между войсками Речи Посполитой и Османской империи.

Бой длился четыре недели и закончился поражением армии султана Османа II. Он был вынужден подписать Хотинское мирное соглашение, которое завершило двухлетнюю Польско-турецкую войну и остановило османское завоевание.

В бою участвовали казаки под командованием кошевого атамана Петра Конашевича-Сагайдачного. Турки попытались ударить по козацькоу лагеря, но потерпели неудачу.

4 сентября отбили три попытки штурма украинского лагеря. После этого казаки захватили турецкий лагерь, однако вечером отступили. Не имели возможности его удержать.

Всего Осман ІІ потерял 30 тыс. убитыми.

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Мирное соглашение устанавливала границу по Днестру. Речь Посполитая отказывалась от вмешательства в дела османских вассалов Трансильвании, Валахии и Молдовы и обязывалась предотвращать набегам запорожцев на турецкие владения.

Императрица Екатерина II издала указ о ликвидации Запорожской Сечи 14 августа 1775-го. В нем отмечалось, что должно исчезнуть само название запорожских казаков. Высшую сечевую старшину, в частности последнего атамана Петра Калнышевского репрессировали.