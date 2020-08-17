Украинцы и поляки договорились о перемирии

Гетманщина получила автономию. Фото: maps-for-free.com

18 августа 1649 года Богдан Хмельницкий подписал с польским королем Яном II Казимиром Зборовский мирный договор.

Украина на территории Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств получила автономию. На територии Гетманщины не имели права находиться войска Речи Посполитой и евреи.

Казацкий реестр установили в размере 40 тыс. человек.

Резиденция гетмана размещалась в Чигирине. Править на всех уровнях на территории Гетманщины имели право только православные шляхтичи.

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Восстановили в правах православную Киевскую митрополию. Киевский митрополит и двое епископов должны были войти в состав сената Речи Посполитой.

Мирный договор не удовлетворял ни казаков Богдана Хмельницкого, ни правительство Речи Посполитой. Обе стороны начали подготовку к новому этапу войны.

Армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна ІІ Казимира в Зборовской битве 16 августа 1649-го. В июне того года казацкое войско под руководством гетмана Богдана Хмельницкого начало наступление на западные земли.