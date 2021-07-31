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Украинцы договорились о перезахоронении бойца УНСО, погибшего в Грузии в 1993-м

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Украинцы договорились о перезахоронении бойца УНСО, погибшего в Грузии в 1993-м
Грузинская сторона передаст Украине тело бойца. Фото: "Історична правда"

Договорились о передаче тела бойца УНСО Алексея Ткачука, погибшего на войне в Абхазии 28 июля 1993.

"28 лет назад погиб в боях под Сухуми 22-летний львовянин Роман Галазика. Он был рыжий и поэтому псевдо у него было соответствующее - "Багряный". Он и Сергей Обух "Дубрава", который погиб 19 июля 1993 года в бою за городок Шрома похоронены на Лычаковском кладбище Львова. А Алексея Ткачука (позывной "Цвях") отец, который тогда тоже был в нашем подразделении и был в тех боях решил похоронить в Сухуми. Через два месяца абхазы и "понаехавшие русские" взяли Сухуми", - написал в Facebook бывший боец ​​УНСО Игорь Мазур.

После боя украинцы не смогли забрать тело собрата.

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"Грузины отступили и мы нашими малыми украинскими силами бойцов УНСО не спасли ситуацию на фронте. 28 лет разоренная могила с телом моего боевого товарища была недоступна. И вот несколько дней назад по договоренности между сторонами прах "Цвяха"и еще четырех грузин передали в Тбилиси. Отец Алексея хочет, чтобы тело сына передали и перезахоронили во Львове. Нужна, видимо, будет помощь Уполномоченного по правам человека, МИД и Министерства ветеранов, потому что грузинская сторона хочет передать прах нашего воина официально во время торжеств при погребении 12 августа тех четырех грузин которых передали абхазы", - добавил он.

19 августа 1991 года в Москве начался путч ГКЧП. Его члены поставили цель сохранения СССР в прежнем виде. Для борьбы с путчистами Украинская межпартийная ассамблея создала отряды самообороны УНСО.

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