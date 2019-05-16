Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Восстание в Кенгире подавили танками. Фото: UA Modna

16 мая 1954-го в концлагере в Кенгире в Казахстане началось восстание.

На Пасху колонну женщин вели с ночной смены на кирпичном заводе в зону. Навстречу им шли на работу мужчины. Они поздоровались "Христос воскрес!", девушки ответили "Воистину воскрес!". В женской и в мужской зоне были преимущественно украинцы. Один из конвоиров выстрелил автоматной очередью по мужской колонне. 13 заключенных были убиты сразу, пятеро из 33 раненых умерли потом в больнице. Новость об этом облетела весь концлагерь.

Восстание началось 16 мая объявлением всеобщей забастовки. Заключенные выгнали всю охрану и обслугу, разрушили стены между концлагерными пунктами, захватили хозяйственный двор. Охрана пыталась препятствовать, но восставшие ухищрениями и маневрами сумели добиться своего.

Администрация перевела в зону политзаключенных 600 уголовников. Надеялись спровоцировать резню, чтобы иметь легальное основание для ввода военных частей. Политзаключенные объяснили уголовникам, что в случае чего смогут себя защитить, а свои права лучше защищать вместе.

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Восстанием руководили осужденные бойцы ОУН и УПА. Они основали в лагере подразделения самоуправления. Заключенные требовали расследовать убийства, снизить срок заключения осужденным на 25 лет и изменить отношение к семьям заключенных, ликвидировать следственный изолятор и штрафной барак, ввести 8-часовой рабочий день для всех заключенных.

Восстание было жестоко подавлено 25 июня 1954-го с помощью армии с применением танков. Против них оружие, которое подготовили восставшие, оказалась бессильным. Уничтожили около 700 заключенных.

8 мая в Киеве на Крещатике открылась выставка "Триумф человека. Жители Украины, победившие ГУЛАГ". Стенды с историями заключенных разместили возле Главпочтамта. Экспозиция рассказывает об украинцах, которые сохранили достоинство в лагерях, объединялись и поднимали восстания.