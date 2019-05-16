Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 29380
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 855
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1296
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2007
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 747
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 315
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6121
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7281
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1818
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
27
14
4
19
20
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Раскопали богатый античный город
Раскопали богатый античный город
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Револьверы и первые телефоны - показали рекламу американских товаров 1904 года
Револьверы и первые телефоны - показали рекламу американских товаров 1904 года
Видео
Все видео
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 252
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 513
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1647
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9261
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 0
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 12:27

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

  Комментировать
Украинцев расстреляли за поздравления &quot;Христос воскрес&quot;
Восстание в Кенгире подавили танками. Фото: UA Modna

16 мая 1954-го в концлагере в Кенгире в Казахстане началось восстание.

На Пасху колонну женщин вели с ночной смены на кирпичном заводе в зону. Навстречу им шли на работу мужчины. Они поздоровались "Христос воскрес!", девушки ответили "Воистину воскрес!". В женской и в мужской зоне были преимущественно украинцы. Один из конвоиров выстрелил автоматной очередью по мужской колонне. 13 заключенных были убиты сразу, пятеро из 33 раненых умерли потом в больнице. Новость об этом облетела весь концлагерь.

Восстание началось 16 мая объявлением всеобщей забастовки. Заключенные выгнали всю охрану и обслугу, разрушили стены между концлагерными пунктами, захватили хозяйственный двор. Охрана пыталась препятствовать, но восставшие ухищрениями и маневрами сумели добиться своего.

Администрация перевела в зону политзаключенных 600 уголовников. Надеялись спровоцировать резню, чтобы иметь легальное основание для ввода военных частей. Политзаключенные объяснили уголовникам, что в случае чего смогут себя защитить, а свои права лучше защищать вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барак усиленного режима был моей гостиницей" — умер подпольщик ОУН Михаил Баканчук

Восстанием руководили осужденные бойцы ОУН и УПА. Они основали в лагере подразделения самоуправления. Заключенные требовали расследовать убийства, снизить срок заключения осужденным на 25 лет и изменить отношение к семьям заключенных, ликвидировать следственный изолятор и штрафной барак, ввести 8-часовой рабочий день для всех заключенных.

Восстание было жестоко подавлено 25 июня 1954-го с помощью армии с применением танков. Против них оружие, которое подготовили восставшие, оказалась бессильным. Уничтожили около 700 заключенных.

8 мая в Киеве на Крещатике открылась выставка "Триумф человека. Жители Украины, победившие ГУЛАГ". Стенды с историями заключенных разместили возле Главпочтамта. Экспозиция рассказывает об украинцах, которые сохранили достоинство в лагерях, объединялись и поднимали восстания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 55766
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 36373
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 30556
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 29398
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 25911
История
В Украине уничтожили 30% виноградников
В Украине уничтожили 30% виноградников
 Просмотров: 189
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
 Просмотров: 234
В России умер политзаключенный-украинец
В России умер политзаключенный-украинец
 Просмотров: 1125
Казаки с татарами разбили поляков
Казаки с татарами разбили поляков
 Просмотров: 477
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
27
 Просмотров: 11817
Больше всего комментируют
7
Коломойский вернулся в Украину - журналист
6
Лещенко требует от Луценко представления на себя
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 452
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua