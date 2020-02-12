Украинцев начали вывозить в Германию

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 927
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1449
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3375
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2484
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 639
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7191
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2097
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2142
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
26
10
4
25
4
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Открыли туристический маршрут по местам УПА
Открыли туристический маршрут по местам УПА
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
Видео
Все видео
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 639
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2142
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1071
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1044
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 1062
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 09:11

Украинцев начали вывозить в Германию

  Комментировать
Украинцев начали вывозить в Германию
Людей вывозили на работы. Фото: "Территория террора"

13 февраля 1942 года украинцев из центральных и восточных областей начали вывозить на работу в Германию.

Лидер нацистов Адольф Гитлер сначала не планировал вывозить людей. Впоследствии он понял, что молниеносного захвата Советского Союза не произойдет, и решил депортировать в Германию население оккупированных стран. Те должны были работать на нужды нацистов.

Остарбайтеры работали на частных предприятиях. Производительность их труда была выше, чем у немцев. Они жили в специальных лагерях. Побег из них карался смертью или заключением в концлагерях. Остарбайтеры получали зарплату, которая составляла 30% реального заработка. Большая ее часть тратилась на жилье и питание в спецлагерях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша осудила Россию за манипулирование историей

В 1942-1944-х из Украины вывезли около 2,2 млн рабочих. Большинство из них после окончания войны насильно вернули в СССР. Там остарбайтеров объявили предателями и репрессировали.

В Киеве открыли выставку "Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря". Выставка размещена у здания Главпочтамта на ул. Крещатик, 22. На выставке представлены истории 30 человек, находившихся в 11 концлагерях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев начали вывозить в Германию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Самое читаемое
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 24426
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 24327
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 16200
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15004
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 13896
История
Военный случайно наткнулся на уникальное озеро
Военный случайно наткнулся на уникальное озеро
 Просмотров: 801
Издали самый большой справочник украинского кино
Издали самый большой справочник украинского кино Просмотров: 90
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
26
 Просмотров: 4896
9 взрослых и 4 детей - исследовали пещеру, где в древности пытали людей
9 взрослых и 4 детей - исследовали пещеру, где в древности пытали людей Просмотров: 954
Черчилль сказал слова, которые стали любимыми для всех политиков
Черчилль сказал слова, которые стали любимыми для всех политиков
 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
Голосов: 242
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua