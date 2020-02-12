Украинцев начали вывозить в Германию

Людей вывозили на работы. Фото: "Территория террора"

13 февраля 1942 года украинцев из центральных и восточных областей начали вывозить на работу в Германию.

Лидер нацистов Адольф Гитлер сначала не планировал вывозить людей. Впоследствии он понял, что молниеносного захвата Советского Союза не произойдет, и решил депортировать в Германию население оккупированных стран. Те должны были работать на нужды нацистов.

Остарбайтеры работали на частных предприятиях. Производительность их труда была выше, чем у немцев. Они жили в специальных лагерях. Побег из них карался смертью или заключением в концлагерях. Остарбайтеры получали зарплату, которая составляла 30% реального заработка. Большая ее часть тратилась на жилье и питание в спецлагерях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша осудила Россию за манипулирование историей

В 1942-1944-х из Украины вывезли около 2,2 млн рабочих. Большинство из них после окончания войны насильно вернули в СССР. Там остарбайтеров объявили предателями и репрессировали.

В Киеве открыли выставку "Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря". Выставка размещена у здания Главпочтамта на ул. Крещатик, 22. На выставке представлены истории 30 человек, находившихся в 11 концлагерях.