Украина вернули картину, которую похитили нацисты

ФБР США передало Украине картину художника Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара".
Во время Второй мировой войны ее похитили нацисты из Киевского национального музея Ханенко, передает Укринформ.
Церемония передачи полотна состоялась в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.
Украинскую сторону представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, американскую - старший специальный агент управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Хейл.
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"Картина была обнаружена в 2013 году. Она хранилась в одном из аукционных домов Нью-Йорка", - сказал Гейл.
Предыдущих владельцев удалось убедить вернуть картину без финансовой компенсации, поскольку ее похитили.
Картину украинского художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", похищенную в 40 годах прошлого века, вернули Украине.
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