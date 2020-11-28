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воскресенье, 29 ноября 2020 08:21

Украина пообещала в ООН беречь экологию

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Украина пообещала в ООН беречь экологию
Содействие сохранению биоразнообразия является одним из направлений деятельности Национального экологического центра Украины. фото http://ecology.donoda.gov

Верховная Рада Украины 29 ноября 1994-го ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии. Соглашение подписали на конференции ООН в 1992-м в Рио-де-Жанейро вместе со 140 странами.

Конвенция - это международное соглашение по сохранению биологического разнообразия, устойчивого использования его компонентов и равного распределения выгод от ресурсов.

По оценкам ученых, в ближайшие 100 лет на Земле может исчезнуть половина имеющихся видов растений и животных. Исчезновение некоторых видов и целых экосистем приводит к нарушению экологического баланса в биосфере. Сохранение биоразнообразия - одна из важнейших задач человечества. Конвенция разработана для ответа на все угрозы биоразнообразию. Страны, присоединившиеся к Конвенции, имеют право распоряжаться своими биологическими ресурсами, но несут ответственность за их рациональное использование перед миром.

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Занимая менее 6% площади Европы, Украина владеет не менее 35% ее биоразнообразия. Содействие сохранению биоразнообразия является одним из старейших направлений деятельности Национального экологического центра Украины.

Шацкий национальный природный парк создали на территории Шацких озер на Волыни 28 декабря 1983.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
ноября

Украина пообещала в ООН беречь экологию

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