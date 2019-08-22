Украина подписала исторический документ с Турцией

Съезд руководителей украинских дипломатических миссий и посольств в Вене. Фото сделано в 1919-м Источник: unr.memory.gov.ua

Украинское государство и Турция обменялись грамотами о мире в Вене 22 августа 1918-го. От имени Украины их подписал историк Вячеслав Липинский. От имени Турции - Гусейн Гильми-Паша.

Украина поддерживала дружеские отношения с Турцией с февраля 1918-го, когда управление государством осуществляла Центральная Рада. Имела свое посольство в Стамбуле, которое возглавлял дипломат Николай Левитский. Правительство гетмана отозвало всех назначенных ЦР служащих и заменило талантливого дипломата на губернского комиссара Киевской области Михаила Суковкина.

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Отъезд новой украинской миссии в Турцию задерживался, поэтому решили заключить предварительный договор в Вене. Украинские дипломаты прибудут в Стамбул только 1 ноября 1918-го. Тогда Османская империя находилась в тяжелой ситуации - она ​​вышла из войны, а в бухте города уже стояли корабли Антанты. Несмотря на это, султан Магомет V принял украинцев с большими почестями и пожелал "хорошей жизни в своем собственном государстве".

Дипломатические отношения между Украиной и Турцией продолжались недолго. В ноябре 1918-го против гетмана Павла Скоропадского поднимет восстание Директория УНР, которая свергнет гетманат в декабре. Султан Магомет сложит полномочия во время революции Кемаля Ататюрка.

Следующие мирные соглашения будут подписывать уже большевистская УССР и кемалевская Турция.

В ноябре 1918-го гетман Павел Скоропадский ввел военное положение на территории Украинской державы. Тогда в Чернигове разоблачили большевистскую подпольную организацию. Ее члены ждали прихода российских войск и готовили восстание. 6 ноября гетман по телеграфу объявил состояние "чрезвычайной охраны" в Волынской губернии, 7 - ввел "чрезвычайное положение" в Одессе. Военное положение в Николаеве, Херсонской, Екатеринославской, Подольской и северных уездах Таврической губернии введено 9 ноября. В ночь с 11 на 12 ноября военное положение распространено на Черниговскую, Полтавскую, Киевскую губернии и город Киев.