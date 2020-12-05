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воскресенье, 06 декабря 2020 09:00

Украина отмечает День Вооруженных сил

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Украина отмечает День Вооруженных сил
6 декабря украинцы поздравляют солдат и офицеров Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил с профессиональным праздником Фото: glavred.info

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Поздравляют солдат и офицеров Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил.

29 лет назад парламент Украины принял законы "О Вооруженных Силах Украины" и "Об обороне Украины". Впервые День Вооруженных сил начали отмечать по решению Верховной Рады 1993 года.

6 декабря 1919-го воины армии Украинской Народной Республики отправились в отчаянный Первый зимний поход с целью освобождения Украины от "красных" и "белых" оккупантов.

Новейшая украинская армия стала наследницей вековой славы рыцарей Руси-Украины, украинского казачества, героев освободительной борьбы. С началом российской военной агрессии 2014 года, показала, что является несокрушимой, способной дать достойный отпор врагу и отстоять независимость.

Вооруженные силы Украины занимают 27-е место в международном рейтинге Global Firepower, куда вошло 138 стран. С каждым годом все ближе приближаются к стандартам НАТО, делятся боевым опытом с международными партнерами.

В День Вооруженных сил граждане Украины также чтут память павших на войне героев.

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В конце ноября 1919 года армия УНР оказалась в "треугольнике смерти" между городами Любар, Чертория и Мирополь на Житомирщине. Их окружали войска Красной, белогвардейской Добровольческой и польской армии. Украинские части страдали от эпидемии тифа.

6 декабря 1919 года на военном совещании в Новой Чертории в Любарском р-не Житомирской обл. решили осуществить боеспособными частями армии УНР партизанский рейд по тылам деникинцев.

В походе приняли участие около 5 тыс. человек. Боевой состав частей насчитывал 2 тыс. штыков, 1 тыс. сабель и 14 орудий. 50% общего количества составляли штабы частей, нестроевые части и обозы.

Войска во время похода прошли 2500 км, провели более 50 успешных боев. Прошли территориями современных Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областей.

Поход завершился 6 мая 1920 года. Во время него украинцам удалось сохранить армию, которой грозило полное уничтожение.

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Дата
06
декабря

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