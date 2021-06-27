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понедельник, 28 июня 2021 07:30

Украина отмечает День Конституции

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Украина отмечает День Конституции
Конституция 1996 года заложила основы демократического развития Украины Иллюстрация: cdu.edu.ua

Сегодня Украина отмечает День Конституции. Основной закон государства приняли 25 лет назад в зале Верховной Рады.

Те события получили название "Конституционной ночи". Депутаты работали непрерывно почти сутки, а статьи для обсуждения с трибуны зачитывал депутат Михаил Сирота. Шла острая борьба между коммунистами и представителями других политических сил. По каждому спорному вопросу, в частности относительно языка, символики, Автономной Республики Крым, частной собственности на землю, должны были искать компромисс. В конце концов "За" Конституцию проголосовали 315 депутатов из 450.

Несмотря на то, что Украина последней из всех постсоветских стран приняла Конституцию, международное сообщество назвало ее одной из самых демократичных в мире. Однако все чаще среди граждан можно услышать критику в сторону существующей Конституции и мысли о необходимости принятия новой. Нужно ли это делать мнение Gazeta.ua высказал публицист Сергей Грабовский.

"Конституция 1996 года дала крайнее нужные положения о демократии, выборности и подотчетность власти, ее распределении. Заложила перспективы реформ, основы прав человека и правового государства, что и определило наш дальнейший проевропейский путь в отличие от других постсоветских стран", - говорит специалист.

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Некоторые изменения и дополнения нужны, но дело не в тексте Конституции, а в ее соблюдении.

"Сейчас Конституцией пренебрегают все, начиная от главы государства. И это печально. Например, в разделе 5 указано, что на момент избрания президент должен владеть государственным языком. В Казахстане приняли закон о том, что кандидаты в президенты должны сдать соответствующий экзамен. У нас этого не было. Записано, что очередные выборы президента проводятся в последнее воскресенье 5 марта года полномочий президента. У нас было не так, но альтернативы не прописано.

В то же время статья 106 пункт 28 позволяет президенту создать в пределах средств госбюджета консультативные, совещательные и другие органы и службы. Мы же имеем полновластный Офис президента. Его руководитель Андрей Ермак беседует с послами, кто-то оттуда даже награды вручал. Офис ведет себя как управленческая структура, хотя его полномочий в Конституции нет. Может заниматься только советами и написанием инструкций, а не представлять Украину на международной и внутренней арене. Этот вопрос не стоял так остро даже во времена Януковича. Зато у президента есть Совет национальной безопасности и обороны - серьезная структура. Ее функции записаны в Конституции. Управлять президент должен только через нее. Если принимать более совершенный Основной закон, нужна политическая элита. Без нее даже идеальный порядок не будет работать", - отмечает.

После Второй мировой войны американцы написали почти совершенную конституцию для Японии.

"При этом 10 лет местная полиция была вооружена деревянными дубинками. В государстве стояла американская армия, которая следила за соблюдением закона. Япония прошла критический период и вошла в нормальное развитие. Поэтому Украине тоже нужен переходный период, который будет регламентироваться элитой, которая имеет внутренние добродетели. Где-то лет на 10-15. Без того что не делай, как не выписывай, а оно не будет действовать", - подчеркивает Грабовский.

В промо ролике по случаю 25-летия со дня принятия Конституции Украины вспоминают базовые права и свободы граждан нашей страны.

По данным социологических опросов, большинство граждан не знает, о чем говорится в Конституции Украины - лишь 10% украинцев знают о своих правах, закрепленных в основном законе государства. Поэтому по режиссерскому решению статьи Конституции завернуты в стихотворения, что будет способствовать запоминанию базовых месседжей, заложенных в Конституции Украины.

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