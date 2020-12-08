Ученых начали отмечать премиями

Каждый лауреат получает золотую медаль с изображением учредителя премии Альфреда Нобеля. Фото: https://www.genderculturecentre.org

Самую престижную в мире премию - Нобелевскую, впервые вручили в Стокгольме 10 декабря 1901-гою Премия учреждена согласно завещанию шведского предпринимателя, изобретателя и филантропа Альфреда Бернарда Нобеля.

Альфред Нобель (1833-1896) разбогател на производстве динамита, который изобрел 1867-го. Открытие принесло Нобелю всемирную славу и финансовое благополучие. К концу жизни Нобель был владельцем около 100 заводов, обладателем 355 патентов на различные изобретения. После смерти стало известно, что согласно завещанию большая часть его наследства пойдет на учреждение ежегодной премии.

Фонд Нобелевской премии составила сумма в 31 млн крон - по нынешнему курсу - около $250 млн. Ежегодная прибыль от наследства должен делиться на 5 равных частей. Ее получат люди, которые в предыдущий год принесли наибольшую пользу человечеству в области физики, химии, медицины, литературы и борьбе за мир на планете. Кандидатов ежегодно в день смерти Нобеля называет Шведская королевская академия наук.

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Первое вручение Нобелевской премии состоялось 10 декабря. В тот день лауреатами стали Вильгельм Рентген (Германия, физика), Якоб ван Хофф (Нидерланды, химия), Эмиль Беринг (Германия, физиология и медицина), Франсуа Сюлли-Прюдом (Франция, литература), Жан Дюнан (Швейцария) и Фредерик Пасси ( Франция, премия мира). Каждый лауреат получил золотую медаль с изображением учредителя премии Альфреда Нобеля, диплом и денежную часть премии.

Французский микробиолог Луи Пастер 6 июля 1885 провел первую вакцинацию от бешенства 9-летнем Жозефу Мейстеру, которого укусила бешеная собака. Пастер создал мировую научную школу микробиологов, многие из его учеников впоследствии стали выдающимися учеными. Восемь из них получили Нобелевские премии.