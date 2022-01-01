Ученые восстановили внешность фараона

У фараона были хорошие зубы и узкий подбородок. Фото: frontiersin.org

С помощью компьютерного томографа учёные восстановили облик египетского фараона Аменхотепа I.

Облик воспроизвели по его мумии, передает The Guardian.

"Мы виртуально "распутали" саван мумии и изучили внешность фараона. Анализ показал, что Аменхотеп I скончался примерно в 35 лет. Его рост составлял 169 см, у него были хорошие зубы, а его тело было украшено 30 амулетами и уникальным золотым поясом", – сказал профессор Каирского университета и один из авторов работы Сахар Салим.

Мумию Аменхотепа I нашли в 1881 году в гробнице Дейр-аль-Бахари на юге Египта.

"Снимки указывают, что снаружи мумифицированный человек был очень похож на фараона Яхмоса, своего отца. У него был узкий подбородок, тонкий нос, вьющиеся волосы и слегка выпяченные зубы на верхней челюсти. Мы не нашли никаких свидетельств того, что он умер насильственной смертью" , – добавил Салим.

На теле фараона обнаружили много повреждений. Ученые считают, что их нанесли расхитители гробниц уже после мумификации.

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Аменхотеп I был вторым царем 18-й династии. Он правил Египтом около 21 года, примерно с 1525 по 1504 год до н.

Археологи обнаружили в Египте древний храм Солнца. Руины храма были найдены в Абу-Гурабе в 15 км от Каира. Его построили в XXV веке. до нашей эры. е.