Ученые напечатали на 3D принтере шлем древнеримского генерала

Канадская фирма 3D-печати Custom Prototypes создала из нержавеющей стали и пластика макет древнеримского шлема.

С помощью 3D-печати была создана база шлема и декоративные элементы. Их отполировали до блеска. Части пластика покрасили так, чтобы они выглядели, как драгоценные камни. Они копируют лазурь и нефрит.

Автор: www.customprototypes.ca Шлем создали с помощью 3D-печати

Для создания шлема использовали никель, медь, хром и 24-каратное золото.

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Процесс создания шлема записали на видео.

Рукой Геракла назвали массивный фрагмент древней статуи. Ее раскопали в Аммане, столице Иордании. Ученые считают, что фрагмент был частью колоссальной мраморной статуи полубога Геркулеса. Римский храм Геркулеса располагался в этом месте.