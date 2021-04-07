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воскресенье, 11 апреля 2021 08:20

Убили 180 украинцев в селе

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Убили 180 украинцев в селе
Поляки убили 180 украинцев 1945-го. Их похоронили их в общей могиле. Фото: Ihor Sydor

Подразделения польской Армии Крайовой и крестьяне из окрестных сел 11 апреля 1945-го убили 180 украинцев в поселке Березка - теперь Подкарпатского воеводства Польши.

Перед началом Второй мировой войны население Березки составило полторы тысячи человек. Большинство из них составляли украинцы, также проживало небольшое количество поляков. Причиной резни стал этнический конфликт между поляками и украинском, постоянно подогревался с 1942 года. За год до трагедии мужчин мобилизовали в Красную армию, занявшая поселения. В селе остались женщины, дети и старики.

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В тот день подразделения Армии Крайовой, Крестьянские батальоны и поляки из окрестных деревень напали на Березку. Украинцев убивали, поляков не трогали. Похоронили их в общей могиле.

На следующий день член ОУН и УПА Иван Кривицкий составил список убитых - 187 человек. Из этого списка половину составляют женщины, остальные - пожилые люди и подростки. В тот же день поляки убили 26 украинцев в поселке Сивчина и 70-100 людей в Бахове. Одним из организаторов резни украинцев считают руководителя батальонов хлопских Романа Киселя.

Впоследствии УПА и подполья польской Армии Крайовой договорились о прекращении взаимных атак на гражданское население.

Украинское село Павлокома 3 марта 1945-го атаковал отдел Армии Крайовой. Польские военные замучили 366 Украинская.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
апреля

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Убили 180 украинцев в селе

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