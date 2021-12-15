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среда, 15 декабря 2021 13:20

У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"
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15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в святой Софии Киевской была создана Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем избрали митрополита Епифания.

Перед тем, 27-29 ноября, Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле утвердил текст Томоса об автокефалии и рекомендации по Уставу будущей украинской церкви. Отверг претензии РПЦ на Украину как на "ее каноническую территорию".

Объединительный собор в Киеве созвал Константинопольский Патриарх Варфоломей - фактически мероприятие стало Собором Константинопольской Церкви. Приглашения получили архиереи всех православных церквей в Украине, впрочем, участие приняли только 62 – подавляющее большинство из УПЦ КП, хотя прибыли и представители Московского Патриархата.

Большинство православных христиан Украины, ныне относят себя к верующим ПЦУ. Это самая большая церков в государстве по количеству прихожан
Фото: REUTERS
В Объединительном соборе приняли участие 62 архиерея. Подавляющее большинство были из Украинской православной церкви Киевского патриархата
Большинство православных христиан Украины, ныне относят себя к верующим ПЦУ. Это самая большая церков в государстве по количеству прихожан
15 декабря 2018-го в Киеве прошел Объединительный собор. На нем была создана Православная церковь Украины. Митрополитом Киевским и всея Украины избрали Эпифания
15 декабря 2018-го в Киеве прошел Объединительный собор. На нем была создана Православная церковь Украины. Митрополитом Киевским и всея Украины избрали Эпифания

В день проведения Собора украинцы на Софийской площади заслушали молитву, а в храме Малой Софии священники совершили Литургию. Само учредительное мероприятие началось в 10:00 и проходило в закрытом режиме. Председательствовал на нем представитель Вселенского Патриарха митрополит Гальский Эммануил.

В создании церкви и тайных выборах предстоятеля участвовали 192 делегата, ведь от каждого из присутствующих архиереев делегировали по представителю духовенства и мирян. Право голоса получили и экзархи Константинополя.

На Соборе образовали Православную церковь Украины, а митрополитом Киевским и всея Украины избрали Сергея Думенко – Епифания. Образованная Православная церковь Украины стала митрополией в составе Константинопольской Церкви. 6 января 2019 года получила Томос и официально стала автокефальной.

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"Со дня Объединительного собора, который объединил три ручья когда-то разделенного украинского православия в единый мощный и безудержный поток, прошло уже три года. Единая поместная Украинская Православная Церковь утвердилась и продолжает расти, принимая в свою семью новые общины и верных. Можно ли перечислить все достижения Украинской Церкви за эти годы? На это не хватит и десяти постов. Церковь ведь – это не только несколько десятков архиереев во главе с Предстоятелем. Не только несколько тысяч священнослужителей. Православная Церковь Украины существует только в своем многомиллионном единстве духовенства и верующих. Именно наши сплоченность и вера помогли Украинской Церкви утвердиться вопреки посягательствам и вмешательствам тех, кому не давала покоя обретенная нами независимость", - написал сегодня в фейсбуке митрополит Епифаний.

На сегодняшний день ПЦУ признали Константинопольская, Элладская, Александрийская и Кипрская православные церкви. Отказались признавать украинскую церковь в России. Там считают, что автокефалия ПЦУ повлекла за собой раскол православия в мире.

Русская православная церковь хочет властвовать над православием, но этого никогда не произойдет, сказал Вселенский патриарх Варфоломей. Владыка отметил, что Константинополь будет всегда оставаться первой церковью в системе православия. Тогда как Московская - будет пятой.

Патриарх не согласился с позицией РПЦ, что признание украинской церкви привело к расколу православия. Если раскол и есть, то это они его допустили, прекратив общение с четырьмя церквями, заявил Варфоломей.

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Дата
15
декабря

У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"

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