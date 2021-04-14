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среда, 14 апреля 2021 15:39

У одного из первых христианских монастырей обнаружили захоронение

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У одного из первых христианских монастырей обнаружили захоронение
Ученые предполагают, что похороненные были монахами или паломниками. Фото: World Bulletin

В Секторе Газы французские археологи обнаружили византийские захоронения.

Могилы нашли в монастыре Святого Илариона. Его случайно обнаружили рабочие в 1990 году, сообщает Al-Monitor.

Французский археолог Рене Ельтер сообщил, что команда обнаружила 3 ​​ранее неизвестные могилы. Их датируют VI в.

Захоронение ориентированы по оси восток-запад. Кости умерших направили в лабораторию. Анализ может раскрыть информацию о погребенных.

Ученые предполагают, что это могли быть монахи. Или это могут быть паломники, пришедшие сюда для поклонения.

Монастырь Святого Илариона называют одним из крупнейших и древнейших монастырей на всем Ближнем Востоке. Он содержит храмовый комплекс, подвалы, часовню, бани и кельи монахов. Во дворе обнаружили колодец. Территория монастыря до сих пор мало изучена.

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Согласно истории, Иларион в 306 году начал вести жизнь христианского монаха в скиту на западе нынешнего Сектора Газы. Считается, что строительство монастыря началось в 329-м.

Ранее в Израиле, на территории сафари-парка в городе Рамат-Гана, рабочие случайно обнаружили 2 саркофаги римской эпохи. Археологи установили, что возраст саркофагов составляет около 1,8 тыс. лет.

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