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вторник, 23 февраля 2021 11:01

У 500 тыс. человек отобрали жилье

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У 500 тыс. человек отобрали жилье
Ингушская семья Газдиевых, выселенная в Казахстан, сидит у тела умершей дочери Фото: wikiwand

23 февраля 1944 года в СССР началась насильственная депортация чеченцев и ингушей с их родины. Операция НКВД получила название "Чечевица".

Поводом для ее проведения стало якобы сотрудничество народов с нацистской Германией и выступление с оружием против Красной армии. Ведь еще зимой 1940 года в Чечне подняли большое восстание из-за массовых советских репрессий. Восстание возглавил выпускник Коммунистического университета работников Востока Хасан Исраилов. Его поддержало несколько тысяч человек. Восстание подавляли советские войска и бомбардировщики, сбрасывали бомбы в том числе и на гражданское население. Видя это, чеченские и ингушские солдаты дезертировали из Красной армии и присоединялись к повстанцам. Они надеялись на помощь немцев но сильной поддержки не получили, впрочем, продержались более 4 лет.

На самом же деле высшее руководство СССР решило наказать мятежные народы и избавится от них, ведь немцы даже не дошли до Чечено-Ингушетии, но чеченцы и горцы Кавказа проводили постоянную борьбу за национальную независимость и не признавали сталинский режим. Также в СССР Кавказ хотели превратить в безопасный тыл для ведения будущих, как наступательных так и оборонительных войн.

31 января 1944 года Государственный Комитет Обороны, возглавляемый Сталиным, принял постановление о ликвидации Чечено-Ингушской АССР и депортации населения. По разным оценкам, с 23 февраля по 9 марта в Среднюю Азию и Казахстан поездами и грузовиками выселили от 490 до 650 тыс. человек. Люди погибали в пути и непосредственно на месте, не имея никаких условий к существованию.

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Пожилых и больных людей, женщин и маленьких детей из высокогорных районов, которых не смогли спустить с гор и перевезти, чекисты уничтожали на месте. Так в ауле Хайбах приказали закрыть жителей села в конюшне и подожгли здание. Тех, кто пытался спастись расстреливали.

Сопротивление чеченцев и других народов продолжалось несмотря на то, что 25 декабря 1944 года солдатам внутренних войск удалось застрелить Хасана Исраилова. Но депортацию чекисты и солдаты завершили.

В итоге территорию бывшей Чечено-Ингушской АССР, которая получила название Грозненская область, поделили между Дагестаном, Грузией, Северной Осетией и Ставропольским краем. Туда переселили сотни тысяч выходцев из этих регионов. Депортированным же навеки запретили возвращаться к прежним местам жительства, а в случае попытки людей ждало 20 лет каторжных работ.

Чеченно-Ингушскую АССР восстановят указом 1957 года. Тогда же переселенным позволят вернуться на оодину. Большинство вернется, но значительная часть депортированных останется в Средней Азии.

Указ Президиума ВС СССР об уголовной ответственности за побег из мест обязательного поселения лиц, высланных в отдаленные районы Союза в период войны начал действовать 26 ноября 1948. Касался разных народов, проживавших на территории СССР.

"В целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других. А также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их высылки, установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства.

За самовольной выезд или побег из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ", - было сказано в указе.

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Дата
23
февраля

У 500 тыс. человек отобрали жилье

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