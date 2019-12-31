Тысячи рабов стали свободны в первый день нового года

Негр читает в газете указ об освобождении рабов. Картина Генри Луис Стивенса (1824-1882)

Вступила в действие прокламация президента США Авраама Линкольна (1809-1865) об освобождении негров-рабов. Указ, изданный 1 января 1863 года назвал 10 отдельных штатов, на которые будет распространяться отмены рабства. Прокламация принесла свободу тысячам рабов в день, когда вступила в силу в девяти из десяти штатов, на которые она распространялась. Техас был единственным исключением.

Перед Гражданской войной Авраам Линкольн и другие руководители Республиканской партии США старались не запретить рабство как явления, а лишь ограничение его распространения на новые территории и штаты на Западе страны.

После избрания Линкольна президентом, семь южных штатов объединились в Конфедеративные Штаты Америки, в то время как четыре других рабовладельческих штатах остались в составе США. С началом Гражданской войны Линкольн призывал к полной ликвидации рабства. Согласно Конституции, Линкольн имел право издавать такие указы как "главнокомандующий армией и флотом Соединенных Штатов". Поэтому Республиканская партия внесла на рассмотрение Конгресса тринадцатой поправке к Конституции.

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"Ни в Соединенных Штатах, ни в одном другом месте, что относится к их юрисдикции, не должны существовать ни рабство, ни принудительный труд. Последняя допускается только в качестве наказания за преступление. В таком случае виновный должен быть законно осужден. Конгресс имеет право обеспечить выполнение этой статьи соответствующим законодательством "- Авраам Линкольн объявил Прокламацию об освобождении негров-рабов. Впоследствии этот документ конституционно закрепили Тринадцатой поправки к Конституции США.

Темнокожая американка Роза Паркс в автобусе городе Монтгомери, штат Алабама 1 декабря 1955 отказалась уступить место белому мужчине в автобусе. По законам, которые действовали тогда в США, неграм не разрешали садиться на первые четыре места, предназначенные "только для белых".