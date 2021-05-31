Трипольскую керамику нашли в кургане другой народности

 
Ексклюзивы
1/5
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 27
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2205
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 495
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
8 Просмотров: 828
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1467
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1206
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2241
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1179
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1575
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
7
17
10
3
15
Основали комитет по охране воинских захоронений
Основали комитет по охране воинских захоронений
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Ко Дню Киева опубликовали подборку старинных документов
Сфотографировали автомобиль, который принадлежал семье Кеннеди
Сфотографировали автомобиль, который принадлежал семье Кеннеди
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Интервью
1/5
"Все жабы в Украине ядовиты. Если поцелуете - будет печь" - зоолог развеял мифы об амфибиях
"Все жабы в Украине ядовиты. Если поцелуете - будет печь" - зоолог развеял мифы об амфибиях
Просмотров: 72
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 117
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 423
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 630
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 15:22

Трипольскую керамику нашли в кургане другой народности

  Комментировать
Трипольскую керамику нашли в кургане другой народности
Кромлех под курганом имел функциональное и сакральное значение Фото: ukrrain.com

В селе Новоалександровка Днепропетровской области археологи во время раскопок кургана обнаружили кромлех. Его возраст около 5,5 тыс. лет.

Археологическая экспедиция в той местности продолжается с начала апреля. За это время украинские археологи нашли около 20 захоронений от эпохи медно-каменного века до средней бронзы. Рассказали, что курган имеет 7,5 м в высоту и 5 м в ширину, а создали его степные кочевые скотоводы, информирует издание "Украинский дождь".

Внутри кургана нашли также глиняные черепки. Это свидетельствовало о том, что кочевники имели хорошие контакты с оседлыми земледельцами, возможно, трипольцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На поле трактор зацепился за саркофаг, которому 5 тыс. лет

Кромлех посреди кургана представляет собой круг из больших обтесанных камней, вкопанных в землю. Выполнял функции каркаса, чтобы курган не развалился. В то же время имел сакральное значение.

Специалисты планируют продолжить изучение найденных объектов. Остатки древних людей отправят на экспертизу в Германию, а на месте кромлеха в будущем могут создать музей под открытым небом.

В апреле 2021 года специалисты Днепровской археологической экспедиции провели раскопки захоронения ямной культуры в Новоалександровке Днепропетровской области. Оно принадлежало к эпохе ранней бронзы.

Руководитель экспедиции Дмитрий Тесленко рассказывал что захоронению около 4,5 тыс. лет. Лицо похороненного мужчины раскрасили охрой. Ее получали из перетертой железной руды.

Погребальную камеру перекрыли сверху бревнами и камышом. А сам курган многократно использовали для захоронения. Его досыпали по крайней мере восемь раз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трипольскую керамику нашли в кургане другой народности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Основали комитет по охране воинских захоронений

Не смогли запустить Биг-Бен

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 6993
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6282
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3159
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 3123
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 Просмотров: 2718
История
Основали комитет по охране воинских захоронений
Основали комитет по охране воинских захоронений
7
 Просмотров: 162
Голова цыпленка, гвоздь и 55 имен. Археологи нашли сосуд для наложения проклятия
Голова цыпленка, гвоздь и 55 имен. Археологи нашли сосуд для наложения проклятия Просмотров: 81
"Цветочками-птичками не стоит пачкать тело" - блогерка набила на руке портрет офицера Украинской галицкой армии
"Цветочками-птичками не стоит пачкать тело" - блогерка набила на руке портрет офицера Украинской галицкой армии
 Просмотров: 90
Не смогли запустить Биг-Бен
Не смогли запустить Биг-Бен
 Просмотров: 414
Появилась возможность осмотреть кабинет Довженко онлайн
Появилась возможность осмотреть кабинет Довженко онлайн Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2403
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть