Трипольскую керамику нашли в кургане другой народности

Кромлех под курганом имел функциональное и сакральное значение Фото: ukrrain.com

В селе Новоалександровка Днепропетровской области археологи во время раскопок кургана обнаружили кромлех. Его возраст около 5,5 тыс. лет.

Археологическая экспедиция в той местности продолжается с начала апреля. За это время украинские археологи нашли около 20 захоронений от эпохи медно-каменного века до средней бронзы. Рассказали, что курган имеет 7,5 м в высоту и 5 м в ширину, а создали его степные кочевые скотоводы, информирует издание "Украинский дождь".

Внутри кургана нашли также глиняные черепки. Это свидетельствовало о том, что кочевники имели хорошие контакты с оседлыми земледельцами, возможно, трипольцами.

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Кромлех посреди кургана представляет собой круг из больших обтесанных камней, вкопанных в землю. Выполнял функции каркаса, чтобы курган не развалился. В то же время имел сакральное значение.

Специалисты планируют продолжить изучение найденных объектов. Остатки древних людей отправят на экспертизу в Германию, а на месте кромлеха в будущем могут создать музей под открытым небом.

В апреле 2021 года специалисты Днепровской археологической экспедиции провели раскопки захоронения ямной культуры в Новоалександровке Днепропетровской области. Оно принадлежало к эпохе ранней бронзы. Руководитель экспедиции Дмитрий Тесленко рассказывал что захоронению около 4,5 тыс. лет. Лицо похороненного мужчины раскрасили охрой. Ее получали из перетертой железной руды. Погребальную камеру перекрыли сверху бревнами и камышом. А сам курган многократно использовали для захоронения. Его досыпали по крайней мере восемь раз.