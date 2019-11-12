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среда, 13 ноября 2019 08:20

Террористы заложили бомбы на стадионе

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Террористы заложили бомбы на стадионе
Террористы убили 100 человек в концертном зале Батаклан. Фото: Associated Press

В Париже состоялась серия терактов 13 ноября 2015 года. Погибло 129 человек. По всей Франции объявлено чрезвычайное положение из-за терактов.

Почти одновременно произошли несколько инцидентов: взрывы возле стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии, на котором присутствовал президент Франсуа Олланд, расстрел посетителей ресторана, а также инцидент с заложниками в театре Батаклан. В X округе Парижа жертвами нападения на ресторан и бар стали по меньшей мере 26 человек.

Убито около 100 человек в концертном зале Батаклан, в котором проходил концерт группы Eagles of Death Metal. Полиция провела ночью штурм помещения с заложниками. Террористы расстреливали людей в зале из автоматического оружия и выкрикивали "Аллах акбар". Во время матча сборной Франции и Германии у стадиона Стад де Франс от трех взрывов погибли три человека.

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Президент Франции Франсуа Олланд объявил чрезвычайное положение на всей территории страны, приказал перекрыть границы и привести вооруженные силы в состояние полной боеготовности.

"Исламское государство" официально взяло на себя ответственность за теракты в Париже. Боевики были отправлены с поясами смертников и с оружием в разные места в сердце столицы. Цель атак - показать, что Франция будет оставаться самой целью джихаддиських групп до того момента, пока страна будет продолжать текущую политику, - отметили боевики.

В индийском городе Дели 13 сентября 2008 году состоялся террористический акт. Взорвались бомбы в людных местах.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
ноября

Террористы заложили бомбы на стадионе

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