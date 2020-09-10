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пятница, 11 сентября 2020 08:20

Теракт 9/11: день, который изменил США

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Теракт 9/11: день, который изменил США
Террористы направили оба лайнера в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке фото boredpanda.com

Исламские террористы захватили четыре американских пассажирских авиалайнера 11 сентября 2001-го. Два самолета направили на 110-этажные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В "теракт 9/11" Погибли около 3 тыс. человек, среди них 12 - украинского происхождения.

Все самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Соединенных Штатов и направлялись в Калифорнию. Каждая группа похитителей было по меньшей мере одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Террористы захватили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines. Направили оба лайнера в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Внутри зданий вспыхнул пожар. Огонь расплавил несущие стальные конструкции, что вызвало полное разрушение сооружений.

Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона, расположенную неподалеку от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера, узнав о судьбе других самолетов, атаковали похитителей. Довели самолет до катастрофы в безлюдном поле в штате Пенсильвания.

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Подозрение в совершении крупнейшего в истории теракта быстро упала на "Аль-Каиду". Лидер Усама бен Ладен взял на себя ответственность за атаки. Мотивами главный террорист назвал поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака. В мае 2011 года силами американского спецназа Усаму бен Ладена убили в Афганистане.

Годовщину трагедии ежегодно отмечается в Национальном мемориальном музее США и на месте теракта.

В Париже состоялась серия терактов 13 ноября 2015. Погибло 129 человек. По всей Франции объявлено чрезвычайное положение из-за терактов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
сентября

Теракт 9/11: день, который изменил США

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