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среда, 25 июля 2018 17:51

Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
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Музей Херсонес, Севастополь
Фото: предоставлено Татьяной Яцечко-Блаженко
Гурзуф
Гурзуф
Местные жители Крыма.
Форос

Французский археолог и путешественник Амур-Огюст-Луи-Жозеф Бертло - барон де Бай (1853-1931) в 1894 году посетил полуостров Крым. Там снимал фотоаппаратом жителей Феодосии и развалины Херсонеса. Однако наибольшее внимание путешественника привлек Херсонес под Севастополем.

Барон де Бай написал исследования "Исследования по археологии Украины до нашей эры", 1895, "Киев - мать городов русских", 1896, "В Малороссии: Воспоминания об одной миссии", 1903, "Готские захоронения в Крыму ", 1908. Все работы были напечатаны в Париже.

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Одним из интересов путешественника были раритеты, связанные с наполеоновскими войнами. На собственные средства барон покупал все, что имело отношение к этому периоду. Возможно, экспонаты для коллекции искал он и в Крыму.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX в. серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области).

Фото обнаружили в Музее армии в Стокгольме, Швеция.

Барон и управляющий королевской конюшней Швеции Фриц Вильгельм фон Эссен в 1906 году два месяца прожил во Львове.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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