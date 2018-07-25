Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника

Фото: предоставлено Татьяной Яцечко-Блаженко

Французский археолог и путешественник Амур-Огюст-Луи-Жозеф Бертло - барон де Бай (1853-1931) в 1894 году посетил полуостров Крым. Там снимал фотоаппаратом жителей Феодосии и развалины Херсонеса. Однако наибольшее внимание путешественника привлек Херсонес под Севастополем.

Барон де Бай написал исследования "Исследования по археологии Украины до нашей эры", 1895, "Киев - мать городов русских", 1896, "В Малороссии: Воспоминания об одной миссии", 1903, "Готские захоронения в Крыму ", 1908. Все работы были напечатаны в Париже.

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Одним из интересов путешественника были раритеты, связанные с наполеоновскими войнами. На собственные средства барон покупал все, что имело отношение к этому периоду. Возможно, экспонаты для коллекции искал он и в Крыму.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX в. серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области). Фото обнаружили в Музее армии в Стокгольме, Швеция. Барон и управляющий королевской конюшней Швеции Фриц Вильгельм фон Эссен в 1906 году два месяца прожил во Львове.