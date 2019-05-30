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четверг, 30 мая 2019 13:37

Таких похорон еще не видели

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Главного атамана армии УНР Симона Петлюру похоронили на кладбище Монпарнас в Париже 30 мая 1926 года.

Кладбище считается самым престижным в столице Франции. Там похоронены президент Франции Поль Дешанель, писатели Ги де Мопассан и Жан-Поль Сартр, поэт Шарль Пьер Бодлер.

На погребение в Париж приехали лидеры украинской эмиграции Андрей Ливицкий, Валентин Садовский, генерал Владимир Сальский и делегаты украинских общин в странах Европы и Америки. Присутствовал военный атташе Франтишек Клеберг, представлявший польского лидера Юзефа Пилсудского. Прибыли посланцы французского и чешского правительств.

"Факт смерти Петлюры произвел в рядах пилсудчиков большое впечатление. Пилсудский выразил свое сочувствие через своего адъютанта, Андрею Левицкому, в котором говорит, что "Польша не забудет помощь украинского народа, полученную в критический для нее момент", - говорилось в донесении агентов СССР.

Автор: УИНП
  Похороны Симона Петлюры в Париже
Похороны Симона Петлюры в Париже

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"Со времен 1917-1918 годов не было еще события, которое так необычно взволновало все украинство. Люди очень оплакивали и оплакивают Петлюру, который воплощал в себе идею украинской государственности и борьбы за нее. На второй же день после убийства произошло нечто невиданное среди эмиграции. Все объединились. К нам пришли и шаповаловцы, и галичане. Образовано в Чехословакии Комитет по чествованию памяти и обороне чести Симона Петлюры! К нему присоединились 103 организации. В Париже мы считали 200-300 сознательных украинцев, но на похороны пришло несколько тысяч. И если бы вы видели с какой набожностью склонялись пред гробом. Со всех концов мира телеграфично заказали венки из чудесных цветов желто-голубых, было много французов, кавказцев, поляков. На кладбище речей не было, спели только "Заповит", который произвел среди этих обстоятельств колоссальное впечатление. Мои друзья, старые французы - писатели и политики говорили, что таких похорон они еще не видели и даже похороны Виктора Гюго производил менее умиляющее впечатление, чем эти искренние, величественные и молчаливые проводы", - писал в письме к Лидии Шишмановой дипломат Александр Шульгин.

Главного атамана войск УНР Симона Петлюру убил 25 мая 1926 агент НКВД Самуил Шварцбард. Похоронили его на кладбище Монпарнас в Париже.

К годовщине его смерти Gazeta.ua подготовила 5 воспоминаний современников о Симоне Петлюре.

"Петлюра был чрезвычайно энергичный, преданный идее энтузиаст с большой верой в украинское дело. Он умел захватывать своим задором других, умел вести за собой массы, звать их к тяжелой борьбе и жертвам", - руководитель правительства Директории Исаак Мазепа.

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Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

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