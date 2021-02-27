Сына полковника похитили из имения

Линдберг рассказал на суде о похищении ребенка и подробности поиска. Фото: New York World-Telegram & Sun Collection

Американского мальчика Чарльза Линдберга младшего 1 марта 1932-го похитили из имения родителей недалеко от Нью-Йорка. Преступников искали 3 года.

Полковник Чарльз Линдберг (1902-1974) первым перелетел Атлантический океан в одноместном самолете. Путешествие длиной почти в 6 тыс км Линдберг совершил на одномоторном, одноместном моноплане "Спирит Сент-Луис".

В тот день он уклал своего 2-летнего первенца Чарльза-младшего спать. Когда няня зашла в комнату и увидела, что ребенка нет. К стене была прикреплена записка с требованием выкупа. Похитители требовали $50 тыс. - это почти $700 тыс. на нынешние деньги. Родители позвали полицию и ФБР.

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Расследование возглавил полковник Норман Шварцкопф. В детской комнате обнаружили следы желтой глины, на улице - самодельную лестницу. Экспертиза записки показала, что ее писал немец.

В течение 2 недель по почте поступили еще 2 записки. Похитители обещали вернуть ребенка невредимой. Линдберг не выдержал и передал необходимую сумму.

12 мая труп Чарльза-младшего нашли в лесу в 6 км от дома. Мальчик умер от сильного удара по голове еще в ночь похищения. Линдберги отдали дом на благотворительность и переехали.

Деньги за выкуп были меченые. Через 3 года купюру $10 обнаружили на заправке в Бронксе. Ею рассчитался столяр Бруно Гауптан, родом из Германии. На следующий день полиция обыскала его дом. В гараже нашли $14 тыс. Гауптана арестовали.

Его казнили на электрическом стуле 3 апреля 1936-го.

Банда грабителей обманом остановила британский почтовый поезд в графстве Букингемшир в центральной Англии и похитила 2,3 млн фунтов стерлингов 8 августа 1963-го. В прессе преступление назвали "Большим ограблением поезда".