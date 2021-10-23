Сын убитой королевы стал великим правителем

Шотландская королева Мария Стюарт плела интриги против сестры. Фото: www.24smi.org

В английском замке Фотерингей 25 октября 1586-го по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I приговорена к смертной казни бывшая шотландская королева Мария Стюарт.

1542-го новорожденная Мария заняла шотландский трон после смерти своего отца короля Якова V. Впоследствии мать отослала Марию на воспитание к французскому двору. Править своей страной Мария начала в 18 лет - после смерти матери. Вышла замуж за двоюродным братом лордом Дарнли, вскоре он погиб. Главная подозрение пало на любовника Марии - Эрла Ботвелла. В том же году они поженились. Их обоих арестовали. Марию поместили в маленький замок на острове посреди озера Лох-Левен.

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19 лет пробыла в заключении Мария Стюарт. Продолжала вести тайную переписку с испанским и французским королевскими дворами. Английская разведка разоблачила ее сговор с местными католиками, что хотели убить протестантку Елизавету І. 1568-го Мария Стюарт бежала из замка, организовала войско для захвата власти в Шотландии. Потерпев поражение, сбежала в Англию.

Королева Елизавета наложила на нее домашний арест по интриги с оппонентами Елизаветы. Когда произошло покушение на Елизавету - следствие и суд признали Марию виновным в заговоре. Она была приговорена к смертной казни. Приговор выполнили 8 февраля 1587-го. Прах Марии Стюарт перенесли в Вестминстерское аббатство в Лондоне, где похоронены все монархи Великобритании. Сын Марии Яков VI стал королем Англии, Шотландии и Ирландии, королем Великобритании.

Королева Шотландии и Франции Мария Стюарт вошла в историю как законодательница моды на белое свадебное платье. Свадебное платье, которое надела Мария Стюарт, когда выходила замуж за дофина Франции Франциска II, отмечено в Руанском описания церемонии как образец стиля и художественного оформления. Стоит заметить, что цвет свадебного платья королевы был белым - новшество, которое стало традицией на все последующие века. К этому моменту цвет свадебного платья во Франции был привычно красным. Но Мария предпочла белой атласной платье, расшитом жемчугом.