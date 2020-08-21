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пятница, 21 августа 2020 11:13

Сын гетмана пошел на династический брак

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Сын гетмана пошел на династический брак
Розанда Лупул и Тимофей Хмельницкий состояли в браке год - до смерти Тимофея в Сучаве Молдавского княжества - теперь города в Румынии Фото: zik.ua

Тимофей Хмельницкий женился на дочери молдавского господаря Розанде Лупул 21 августа в 1652 году. Брак способствовал украинско-молдавскому союзу и породнил семью Хмельницких с влиятельными родами Литвы и Польши.

Женитьбе предшествовали масштабные события. В Украине продолжалась национально-освободительная война против Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого. Молдавское княжество поддерживало Польшу, поэтому гетман и знать Крымского Ханства решили нейтрализовать этот союз. Первый поход на Молдову казаки и татары совершили в 1650-м и захватили Яссы - столицу княжества. Тогда господарь Василий Лупул пообещал Хмельницкому политический союз, а намерения подтвердил согласием выдать 20-летнюю дочь за 18-летнего сына гетмана. Однако, после поражения казаков под Берестечком в 1651-м, нарушил обещание.

Восстановив силы после Берестечка, казаки и татары снова двинулись на Молдову и победили польское войско коронного гетмана Мартына Калиновского, что заслонило им путь недалеко от урочища Батог - теперь в селе Четвертиновка Винницкой области.

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"Хмельницкий вернулся в Чигирин, выпроводил своего сына Тимоша на свадьбу к молдавскому господарю, а для сопровождения выделил 12-тысячный отряд казаков. Когда они подошли к Яссам, их встретил дворовой хозяина, а также сам молдавский воевода с боярами и, позволив себя поцеловать, повел гостей в столицу. Там начали гулять свадьбу. Панна воеводовна, выражая приверженность Хмельниченку и доказывая, что охотой замуж идет, приказала дружкам на свадьбе петь руськие (украинские - Gazeta.ua) песни", - писал казацкий летописец Григорий Грабянка.

Брак стал важным для семьи Хмельницких. Сестра княгини Мария была женой великого литовского гетмана Януша Радзивилла. Впрочем, пожить долго и счастливо Тимофей и Розанда не смогли. Заговорщики попытались лишить Василия Лупула власти. Господарь сбежал в Украину, а жену, дочь и сокровища приказал спрятать в Сучавский крепости, которую осадили войска трансильванского князя Дьердя II Ракоци.

В 1653 году Тимофей бросился на помощь невесте, пробился в крепость, однако во время одного из обстрелов укреплений получил смертельное ранение. Вскоре казаки капитулировали и вернулись с Розандой и телом Тимоша в Украину. Женщина родила мальчиков-близнецов. Некоторое время жила в Суботове - семейном хуторе Хмельницких. Позже вернулась в Молдову где в 1687-м ее схватили воины Речи Посполитой и казнили, как невестку Хмельницкого.

18 августа в 1649 году Богдан Хмельницкий подписал с польским королем Яном II Казимиром Зборовский мирный договор.

Украина на территории Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств получила автономию. На територии Гетманщины не имели права находиться войска Речи Посполитой и евреи. Казацкий реестр установили в размере 40 тысяч человек.

Договор стал первым в истории украинского казацкого государства.

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Дата
21
августа

Сын гетмана пошел на династический брак

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