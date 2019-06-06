Святой Престол поддержал независимую Украину

Бенедикт XV. Фото: Gazeta.ua

Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признал независимость УНР. Письмо председателю Директории Симону Петлюре прислал государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри 16 июня 1919 года.

Украинский-ватиканские отношения имеют давнюю историю, начиная с провозглашением 22 января 1918 Украинской Народной Республики. 16 марта 1919 Правительство УНР назначил графа Михаила Тышкевича руководителем дипломатической миссии при Святом Престоле. В 1919 году он представлял украинскую миссию на мирной конференции в Париже. Благодаря его усилиям Папа Бенедикт XV заявил о поддержке Святым Престолом независимой Украины.

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"Апостольский престол, признавая благородный характер украинской нации, преподнесет молитвы за ее процветание, не сомневаясь, что право на самоопределение, которое уже признано за другими народами Российской империи, будет также признано и для Украины" - 16 июня 1919 Папа Римский Бенедикт XV ( 1854-1922) заявляет о поддержке самостоятельности УНР в письме главе Директории Симону Петлюре (1879-1926).

С переходом Правительства УНР в изгнании в ноябре 1920 года, перестало существовать и его представительство при Ватикане.

В 1924-1926 годах большинство руководства Украинской Народной Республики жили в странах Европы. Советские чекисты проникали в их окружение и они достаточно легко перехватывали самую сокровенную корреспонденцию. В их распоряжении оказались десятки писем Председателя УНР Симона Петлюры и премьер-министра Андрея Ливицкого. Обнародовал архив внешней разведки. Из документов становится известна причина убийства политика - связи с лидером Польши Юзефом Пилсудским.