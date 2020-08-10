Святой или воин - в древнем дворце Крыма нашли 1000-летний медальон

В оккупированном Крыму на Мангупском плато нашли византийский медальон. Когда-то на том месте располагался Дорос - столица средневекового княжества Феодоро.
Украшение изготовили в X-XII вв. С того времени хорошо сохранилось. Считают, что его носили представители византийских гарнизонов или управляющие землями княжества, сообщают "Новости Крыма".
На медальоне изображен конный всадник - кто-то из святых или воинов, культ которых был популярен на византийском пограничье. Возможно, Святой Георгий или Димитрий Солунский, впрочем, сказать точно специалисты сейчас не могут.
В ходе экспедиции археологи также раскопали жилые массивы и различные предметы быта византийцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дне океана обнаружили фрагмент золотой статуэтки
В Киеве, на Контрактовой площади, открыли выставку "Путешествие по неизвестному Крыму". Она продлится до 26 августа. Расскажет о малоизвестных деятелях крымскотатарской культуры, татарских городах и поселениях, об уникальном крымскотатарском искусстве.
Комментарии